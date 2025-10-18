Selena Gómez y Benny Blanco disfrutan de sencilla luna de miel en California

A pesar de la fama, los lujos y los viajes que marcan su vida, Selena Gómez y Benny Blanco eligieron disfrutar de una luna de miel sencilla pero llena de romanticismo tras su reciente boda.

La pareja pasó varios días recorriendo con tranquilidad la costa de California, un respiro ideal después de sus fastuosos votos en Santa Bárbara. Una fuente cercana a People aseguró que ambos vivieron la experiencia con gran felicidad: "Celebraron su boda durante varios días y estaban en las nubes".

Te puede interesar: Fallece Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Durante su viaje, Selena y Benny también visitaron Texas, el estado natal de la estrella de Only Murders in the Building. Según la fuente, la escapada les permitió relajarse y tomarse las cosas con calma.

La boda de la cantante y el productor musical se llevó a cabo el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, con la presencia de unas 170 personas, entre amigos, familiares y estrellas como Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Camila Cabello y Ashley Park.

Selena lució cuatro vestidos blancos diseñados por Ralph Lauren. El mismo día de la ceremonia, la pareja anunció su matrimonio con una serie de románticas fotografías en Instagram, en las que se les ve intercambiando miradas cómplices y sonrisas, además de mostrar algunos detalles de sus atuendos.

Meses antes, los preparativos se habían llevado en total hermetismo. En varias ocasiones, ambos mencionaron que esperarían a tener sus agendas menos ocupadas. No fue sino hasta julio cuando surgieron los primeros informes que apuntaban a una boda a finales de septiembre.

Selena celebró su despedida de soltera en Los Cabos, México, mientras que Benny lo hizo en Las Vegas.

Selena Gómez sintió ansiedad tras su boda

Durante su participación en la conferencia Fortune's Most Powerful Women, en Washington D.C., que tuvo lugar poco después de la boda, Gómez confesó que lloró tras intercambiar votos, pues suele sentir ansiedad cuando le ocurren cosas buenas.

"En lugar de disfrutar el momento y decir: 'Wow, hicimos algo maravilloso', siempre pienso: 'Esto podría desaparecer mañana. ¿Cómo puedo asegurarme de que no pase?'", explicó.

Asimismo, reveló que llegó a pensar que podía morir al día siguiente, un temor irracional con el que, según confesó, ha aprendido a lidiar a lo largo de los años.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP