‘Cachorritas Podcast’, las jóvenes de la Mixteca Poblana que transforman paisajes en pantallas verdes reales

Las mejores pantallas verdes son las que puedes ver y presenciar en el momento, y con ese concepto las jóvenes Salma y Shey, crearon “Cachorritas Podcast” un proyecto que no sólo muestra los paisajes de la de la Mixteca Poblana, sino que también busca visibilizar las diversas realidades que viven las personas en el pueblo.

A través de historias personales, las creadoras de contenido muestran la cultura dentro de la Mixteca Poblana, desde las tradicionales Fiestas Patrias con la música en su mayor esplendor y los antojitos mexicanos, hasta poner sobre la mesa las diversas realidades sociales por las que pasan las personas que no viven en la ciudad.

Entre estos retos como habitantes de un pueblo, Salma y Shey exponen el dejar sus hogares para buscar mejores oportunidades de estudio, la presión social de su entorno para tener un hombre a su lado y ser vistas como “mujeres realizadas”, el machismo, hasta el dar consejos a las y los jóvenes de México sobre no caer en las presiones de vidas perfectas que muestran algunos influencers en redes sociales, pues para ellas, no todos tienen las mismas oportunidades para viajes y lujos, y tener una vida "común" también es valiosa.

Todo esto, Salma y Shey lo hablan con un toque divertido y entretenido dirigiéndose a su público como “primos” por esta creencia que se tiene de que en un pueblo todos son primos.

Pero sin duda, lo que más caracteriza a “Cachorritas podcast” son lo que ellas mismas llaman la pantalla verde, que lejos de ser una, realmente es un paisaje real de la de la Mixteca Poblana, desde un río utilizado como fondo, hasta diversas partes llenas de vegetación que muestran la belleza de Puebla.

Puedes ver a Salma y Shey en YouTube como “Cachorritas podcast” o escucharlas en Spotify con el mismo nombre.

