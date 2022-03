Este domingo desde Los Ángeles, California, se desarrolló la edición número 94 de los Premios Oscar, una gala de sorpresas y contrastes donde hubo risas, canto, baile, emotividad y hasta golpes. Aunque se pensaba que “El poder del perro” sería la gran ganadora de la noche como mejor película, fue la cinta “CODA” la que se llevó el máximo galardón. Fueron Lady Gaga y Liza Minelli quienes presentaron esta terna, y al saberse el resultado, los asistentes aplaudieron como lo hace la comunidad sorda.

Al subir al escenario, la producción de la película agradeció a La Academia de Hollywood por la distinción reconociendo que es una cinta sobre el amor y la familia, además, se señaló que llegar a tener este recorrido no ha sido fácil pues cuando se comenzó a rodar la cinta, tuvieron que sortear algunos obstáculos. También se reconoció en vivo a Eugenio Derbez por haber hecho reír a la producción durante el rodaje.

Como ya se tenía previsto los actores Jessica Chastain y Will Smith obtuvieron la estatuilla dorada como mejor actriz y mejor actor por “The eyes of Tammy Faye” y “King Richard”, respectivamente. Jessica se pronunció sobre los tiempos difíciles que ocurren en este momento, generando traumas y aislamiento a mucha gente que se siente sin esperanzas y sola, resaltó que hay crímenes de odio y violencia donde la comunidad LGBT+ es una de las más afectadas. En tanto, Will habló sobre el valor de la familia, y que él se considera un fiel protector de ésta. Jane Campion fue reconocida como mejor directora, la tercera mujer en la historia de La Academia en obtener este premio.

Luego del golpe que le propinó en vivo Will Smith a Chris Rock, por hacer un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, el histrión al recoger su premio como mejor actor, no se disculpó con el comediante, pero sí con La Academia y con los asistentes a la gala, destacando que él siempre va a defender a la familia, y que esperaba que la organización, lo siguiera invitando a las premiaciones.

Durante la velada también se habló de la guerra que vive Ucrania, donde se pidió apoyar al país con víveres y lo que se tenga al alcance para los ciudadanos que están pasando por momentos difíciles.

Hubo también más mensajes inclusivos, como los de Ariana DeBose y Troy Kotsur, quienes ganaron el Oscar como mejor actriz y actor de reparto por sus cintas “Amor sin barreras” y “CODA”, respectivamente. Ariana resaltó que, “si alguna vez se han cuestionado por su identidad, siempre les diré, hay un lugar para gente como nosotros”, luego de asumirse como una mujer queer y afrolatina. En tanto Kotsur dedicó su premio a la comunidad sorda y a todas las personas discapacitadas en el mundo.

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer, fueron las encargadas de dirigir la ceremonia, que se caracterizó por homenajear a cintas icónicas como “El Padrino”, “Juno”, “Cabaret” y “Pulp Fiction”, entre otras. Además, uno de los momentos emotivos de la noche, fue cuando se recordó a los creativos que han fallecido en el último año, donde aparecieron los mexicanos Carmen Salinas y Felipe Cazals, pero también destacando la presencia al final de la gran actriz y comediante americana, Betty White.

Los performances

El opening en la ceremonia del Oscar fue a cargo de Beyoncé, quien haciéndole honor a la primavera, eligió una tonalidad de verde limón para la escenografía, el vestuario de ella, de sus músicos y de su cuerpo coreográfico; la estrella interpretó el tema “Be alive” de la cinta “King Richard”. Sebastián Yatra entonó “Dos oruguitas” de la película “Encanto”, mientras, dos bailarines vestían el folclor de Colombia. Por su parte, Reba McEntire cantó “Some how you do”. Y de nuevo la cinta “Encanto” tomó relevancia con “We don't talk about Bruno” a cargo de Becky G, Luis Fonsi y Megan Thee Stallion, entre otras voces; no podía faltar Billie Eilish para entonar “No time to die”.

JL