Aunque previo a que la ceremonia del Premio Oscar comenzara de manera oficial su transmisión, las filtraciones en redes sociales dieron cuenta de los posibles ganadores que comenzaban a recibir las afamadas estatuillas doradas entregadas por la Academia estadounidense, siendo confirmadas por minutos después por la propia institución organizadora.

Este año, la Academia optó por adelantar, a puerta cerrada, la entrega de algunos premios con el fin de optimizar el tiempo en pantalla y no hacer una ceremonia tan extensa, por lo que aproximadamente a las 17:00 horas de este domingo, el Teatro Dolby, dio inicio a la presentación de los nominados y sus respectivos ganadores.

Hasta el momento, “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, ha sido la más premiada con algunas de las categorías más esperadas en cuanto a lo técnico y diseño y montaje de producción y edición. Entre las sorpresas de la noche de esta edición 94, es que el corto animado “El limpiaparabrisas” de los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez, lograron imponerse con el máximo galardón, siendo así el décimo corto animado de España y el primero en levantar la estatuilla en la historia cinematográfica de España.

Dando inicio de la manera oficial a la ceremonia, teniendo como anfitrionas a Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer, entre los primeros actos musicales de la velada, Beyonce fue quien abrió el escenario para interpretar “Be Alive”.

Tras presentar a las contendientes para la estatuilla de “Mejor actriz de reparto”, teniendo en competencia a Jessie Buckley por "The Lost Daughter", Judi Dench por "Belfast", Kristen Dunst por "The Power of the Dog", Aunjanue Elli por "King Richard", la ganadora Ariana DeBose por "West Side Story", explicó su esfuerzo por cumplir sus sueños y hacerlos realidad logrando su primera nominación y primer galardón de la Academia, bajo la dirección de Steven Spielberg. La actriz dedicó su premio a su madre, quien estuvo presente en la ceremonia, y recordó que ahora no podrá despegarse de su rol como “Annita” y resaltó su orgullo por su identidad sexual.

Para “Mejor Fotografía” o “Mejor Cinematografía”, entre las nominadas: "Dune", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "The Tragedy of McBeth" y "West Side Story", nuevamente el filme dirigido por Denis Villeneuve, “Dune”, ganó está categoría, resaltando por su estética de producción.

Mejor Maquillaje y peinado

"The Eyes of Tammy Faye"

Mejor Música original

"Dune", Hans Zimmer

Mejor Cortometraje animado

"The Windshield Wiper" (El limpiaparabrisas) (España)

Mejor Cortometraje (en live-action)

"The Long Goodbye"

Mejor Edición

"Dune"

Mejor Sonido

"Dune"

Mejor Diseño de producción

"Dune"

Mejor Cortometraje documental

"The Queen of Basketball"

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose

Mejor Fotografía

"Dune"

JL