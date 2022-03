Oscar 2022: Chris Rock no ha presentado cargos contra Will Smith

Chris Rock no ha presentado cargos contra Will Smith —quien ganó el Premio Oscar a Mejor Actor— tras haber sido aparentemente agredido por éste último en la ceremonia de los premios cinematográficos, según informó la policía de Los Ángeles.

Will Smith abofeteó a Chris Rock durante la ceremonia 94 de los Oscar, celebrada la noche de este domingo en Los Ángeles, después de que el conductor bromeó sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Will.

Oscar 2022 ¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

El incidente sucedió mientras Chris Rock presentaba el premio de la academia de Hollywood al mejor documental. El actor se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: "Jada, te amo, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar para verla".

Con esta frase, Rock hizo referencia a la popular película "La teniente O'Neil" (G.I. Jane), en la que la protagonista (Demi Moore) aparece rapada.

Pinkett Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia (un trastorno que produce calvicie), se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada. Tras escuchar la broma de Rock, Will Smith subió al escenario del Dolby Theater y aparentemente golpeó en la cara al actor, y le gritó que mantuviera “el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

"Will Smith":

Porque como que se enojó con Chris Rock en los #Oscars. pic.twitter.com/8YXBViKnV0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 28, 2022

La disculpa de Will Smith en los Oscar 2022

Luego de haberse impuesto en la categoría a Mejor Actor por su papel en “King Richard”, Smith subió al escenario para recibir su estatuilla, donde aprovechó para ofrecer un emotivo discurso.

"Espero que la Academia me vuelva a invitar"

Will Smith se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados por el incidente, sin embargo, no mencionó a Chris Rock por su nombre.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, dijo Smith.

Agregó que: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable de locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten al respeto, y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzen me dijo hace unos minutos, ´en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene por ti´”.

Finalmente, Smith se dirigió a Venus y Serena y agradeció la oportunidad de ser embajador de “este tipo de amor y de cuidado”.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso. No lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de ´King Richard´y a toda la familia Williams. El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar a mi mamá, de mi familia y a mi esposa. Gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Autoridades investigan el incidente entre Will Smith y Chris Rock

Tras el incidente, las entidades de investigación de LAPD (policía de Los Ángeles) están al tanto del hecho entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia", dijo el departamento policial a la CNN.

"El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", agregó la policía.

Con información de EFE.

AC