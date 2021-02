"Nunca la maltraté", dice enfermera de abuela de Thalía y Laura Zapata

"Nunca le pegué, nunca la maltraté, nunca le hice daño", señaló Jessica de Jesús Martínez, quien fue cuidadora de doña Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía.

La semana pasada, Zapata denunció a la enfermera y quienes resultaran responsables del maltrato a su abuela lo cual tuvo como resultado que se dictaminara la clausura del asilo Le Grand senior living.

En entrevista para "Ventaneando", Jessica, quien fue contratada en el asilo mediante la agencia de enfermería Italia compartió lo que ella vivió, además señaló que el "equipo médico y de enfermería de la residencia geriátrica se negaba a brindar servicio a doña Eva".

"En Le Grand siempre nuestras funciones eran como cuidadoras aunque tú dijeras 'es que soy enfermera', no tú eres cuidadora. Ellos decían que tenían a su equipo médico que para eso tenían enfermería; de hecho yo no podía meter mi instrumental para tomar la presión", detalló.

Sobre los cuidados de Eva, de 103 años, relató que por indicación de Zapata, no podía estar dormida después de las 08:00 horas.

"Era a las 08:30 levantarla a bañarse, después arreglarla, que ella desayunara, pero tenía que desayunar por sí sola cuando regularmente a veces la señora no podía o se cansaba, pero Laura decía que la teníamos que estimular", explicó.

La cuidadora dijo que le había contado a Laura Zapata sobre las lesiones de doña Eva desde el primer día, incluida una en el coxis. Además detalló que la señora tiene hipotiroidismo, incontinencia urinaria, hipertensión, ansiedad y siempre mojaba su pañal pero la indicación de su nieta era que tuviera únicamente un pañal por día y uno por noche.

"La señora Laura también quería que tomara dos litros de agua diaria entonces con incontinencia urinaria y tomar esa cantidad de agua lógicamente va a usar demasiados pañales", explicó Jessica.

"No la podíamos acostar, y muchas veces si le reportaban a la señora Laura 'encontramos a su abuelita acostada' ella nos regañaba y decía 'es que mi abuelita no tiene que estar acostada, tiene que estar en sus actividades'. Pero a veces se ponía a llorar, la señora se ponía a llorar así mucho y le decía 'por qué lloras Evita' y me decía que porque la habían abandonado ahí y yo le decía 'no, no estás abandonada estás conmigo'".

Respecto a la comunicación de la cuidadora con Zapata, la primera detalló que la actriz la bloqueó del celular desde que salió del asilo. Por otro lado Zapata ha señalado a través de Twitter que tanto ella como su hermana Thalía están unidas en lo que se refiere al delito que se cometió contra su abuela.

Zapata en su cuenta de Twitter desde que denunció el maltrato y subió las imágenes de las heridas de su abuelita, ha mantenido informados a sus seguidores ya los medios de comunicación sobre este penoso asunto y hace algunas horas subió un mensaje en donde asegura que doña Eva tiene siete heridas.

También informó que tanto ella como su hermana Thalía están juntas en todo esto, para aclarar y llegar hasta las últimas consecuencias.

También la actriz de "La Usurpadora", "María Mercedes", entre otras más, ayer domingo subió el comunicado de prensa del resultado sobre las investigaciones que realizaron las autoridades la semana pasada en la casa de descanso ubicada en Huixquilucan, Estado de México, y en donde se puede leer que se detectó un riesgo inminente para la vida de los residentes del asilo y por ello se decidió legalmente suspender las actividades laborales.

