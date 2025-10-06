Refuerzan equipamiento policial en Tlaquepaque con inversión cercana a los 100 millones de pesos

Con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y mejorar las condiciones laborales del personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la segunda entrega de equipamiento, unidades y uniformes a elementos de esta corporación.

Acompañada del secretario Mario Silva Orozco, la alcaldesa hizo entrega de 35 camionetas 4x4, 20 motocicletas, 20 bicicletas eléctricas, 2 grúas, 3 autos sedán, más de 900 uniformes, chalecos balísticos, cascos con intercomunicador y equipos de radiocomunicación, como parte de una inversión cercana a los 100 millones de pesos.

Durante su mensaje, Laura Imelda destacó el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

"También se entregaron radios, cascos con intercomunicador, patrullas, bicicletas y motocicletas, porque con esto demostramos que atendemos las causas, pero también cuidamos y atendemos a nuestras y nuestros policías", afirmó.

Subrayó que, a través del gobierno de la Ciudad de la Esperanza, se entregaron uniformes completos para el 100 por ciento del personal operativo. “Incluyen botas, gorras, fornituras tácticas según el agrupamiento, placas balísticas y chalecos, todo de acuerdo con sus necesidades”, explicó.

La alcaldesa recordó que desde el inicio de su administración se ha priorizado la seguridad en la Villa Alfarera, adoptando la estrategia federal “Atención a las Causas”, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Atender a las personas en sus necesidades, recuperar espacios públicos, realizar brigadas, ferias y mesas de seguridad son parte de esta estrategia; sin embargo, como gobierno municipal no puedo dejar de lado la otra parte: proveer de manera suficiente y con calidad a las y los uniformados de esta secretaría, para que cuenten con lo necesario para realizar su trabajo todos los días en las calles y velar por la seguridad de las y los habitantes", subrayó.

Finalmente, Laura Imelda reiteró su compromiso de seguir reforzando las acciones en materia de seguridad.

"Con el único y claro objetivo de mejorar todavía más la seguridad en Tlaquepaque y disminuir los índices delictivos. Vamos por mucho más.”

