“Nos tiraron por la espalda”: C-Kan relata cómo fue la agresión hacia su hermano

El rapero tapatío José Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como “C-Kan”, compartió a través de Instagram un video en el que relató cómo fue el ataque hacia su hermano, el también cantante, Juan Daniel “Ruff”, agredido a balazos el pasado 13 de julio.

Con lágrimas y escuchando canciones de su hermano, C-Kan agradeció las muestras de cariño y respeto hacia la situación familiar que vive y expresó lo que esta pérdida significa en su vida y carrera.

“¿Qué por qué no he publicado nada, verdad, que por qué no me he pronunciado por lo que pasó? Yo creo que cuando alguien se muere, ya no tiene redes sociales ni Instagram ni nada, ¿verdad? Toca decírselo a él, toca rezarle a él, toca creer que te están escuchando para situar todas esas cosas que quieres decir. Gracias a todos los que me han escrito, a todos los que lo conocían y que también les duele, que también era su amigo, gracias por haberlo querido tanto pinche tiempo (…) se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo, y eso duele bien cabrón. Se llevaron un vato con un chingo de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos”.

C-Kan puntualizó que sus anécdotas y memoria de su hermano se verán reflejadas en las distintas facetas del cantante, dentro y fuera de los escenarios y que cada concierto será en honor a él, además de revelar que Juan Daniel “Ruff” dejó un disco grabado.

“Estábamos en un partido de futbol, no fue en su barrio, no fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho. Fue en otro lado, en su barrio era intocable, en su barrio lo amaban”, explicó C-Kan al puntualizar que los agresores “le tiraron por la espalda, cuando ya nos íbamos, cuando nos retirábamos nos tiraron por la espalda”.

C-Kan reveló que publicará la música que dejó su hermano y las canciones que realizaron juntos: “voy a ver la manera de que ustedes la escuchen, le voy hacer un homenaje, cada que me suba a un escenario será para eso, para hacer un homenaje”.

C-Kan compartió la idea de realizar un mural en honor a su hermano en su barrio y solicitó su público que recen por él y por aquellas personas que a raíz de esta situación familiar se han burlado del cantante y de su pérdida.

“A toda la gente que ha encontrado en este momento una razón para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él. Ojalá que ustedes nunca se sientan de la manera en la que yo me estoy sintiendo, que Dios me los bendiga”.

C-Kan finalizó su mensaje señalando que no tiene ganas de nada y reiteró el acompañamiento que ha tenido en estos momentos.

