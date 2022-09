En asociación con Gibson y Epiphone, el legendario cantautor y músico Noel Gallagher, ex co-fundador de Oasis, ha lanzado un edición especial de las guitarras que lo acompañaron durante su ascenso a la fama en los años 90: la Gibson ES-355 de 1960 y el Epiphone Riviera, que fueron parte no solo en su proceso de composición, sino también protagonistas de sus masivos conciertos por todo el mundo, por lo que no dudó en recrear estos instrumentos para disfrute de todo el público.

"¡A la mierda, qué guitarra!", dijo Noel Gallagher ante la nueva edición de las guitarras Gibson ES-355, original de 1960: "De hecho, he enviado mi principal –guitarra- de vuelta al almacenamiento, algo que no he hecho desde el día en que lo compré... ¡Así de buena es!", añadió Gallagher ante el lanzamiento de esta edición limitada a 200 piezas.

>

"Esta es la guitarra asociada con Noel Gallagher desde finales de la década de 1990, nos hemos tomado nuestro tiempo para los detalles, hemos trabajado estrechamente con el artista y hemos producido no solo una recreación verdaderamente notable del original, sino también un hermoso instrumento que puede ser apreciado por todos. Gibson Custom continúa empujando los límites de lo que se puede hacer con la nueva producción de guitarras, este proyecto ha sido un trabajo de amor durante más de 10 años y estoy extremadamente orgulloso de lo que han producido increíbles artesanos en Nashville", compartió Lee Bartram, del departamento de Marketing y Cultural Influence EMEA de Gibson Brands.

¿Cuáles son las características de estas guitarras?

Desde finales de la década de 1990, la Gibson ES-355 de 1960 ha sido la principal guitarra en vivo de Noel y continúa adornando escenarios de todo el mundo y siendo vista por millones de personas, siendo considerada como un ejemplo del pináculo de la artesanía de la guitarra, que se compone de cuerpo de arce encuadernado de varias capas, un mástil de caoba y un diapasón de ébano, un interruptor Varitone y una pieza de cola de vibrato Bigsby B7.

También se incluye una hoja lírica manuscrita reproducida, un certificado de autenticidad firmado a mano y una correa de oso personalizada exactamente como la de Noel Gallagher.

"Esa guitarra jugó un papel en tantas canciones en los años noventa que es ridículo", añadió Noel Gallagher sobre el Epiphone Riviera, en este caso destacó que " Epiphone es excelente, realmente muy bueno ... suena exactamente como mi original, ¡es un belter!".

"Muy pocos artistas encapsulan 'For Every Stage' como Noel Gallagher", suma Lee Bartram. "Desde ser descubierto en Glasgow hasta actuar frente a 250 mil asistentes en Knebworth, las guitarras constantes de Noel fueron sus Epiphones. El Epiphone Riviera es uno de los más memorables y ha sido la inspiración para muchos guitarristas que salen de esa época. Noel Gallagher creó un gran sonido a partir de esa guitarra mientras la usaba para escribir y grabar algunos de los himnos más emblemáticos del mundo", puntualizó.

¿Quién es Noel Gallagher?

Durante más de 25 años, Noel Gallagher ha estado a la vanguardia de la música británica y se ha establecido como uno de los compositores e intérpretes más prolíficos del mundo, tanto como compositor principal, guitarrista principal y vocalista ocasional de la banda británica Oasis, y al frente de High Flying Birds.

High Flying Birds, de Noel Gallagher, surgió por primera vez en 2011 con su álbum homónimo lanzado en octubre de ese año. El álbum fue doble platino en el Reino Unido y ha vendido más de 2.5 millones de copias en todo el mundo.

Para cuando se esperaba el lanzamiento de un segundo álbum, High Flying Birds, de Noel Gallagher, ya había tocado 150 shows en vivo en 32 países diferentes. El segundo álbum "Chasing Yesterday" fue lanzado en marzo de 2015, el primer álbum en ser producido, así como escrito por Noel, quien lo siguió con otros 122 shows en 28 países.

Un tercer álbum "Who Built The Moon?" fue grabado en sesiones que abarcan dos años con el reconocido productor, DJ y compositor David Holmes, en Belfast y Londres. Este disco, de 2017, debutó en el Reino Unido en el número 1.

Las apariciones en vivo continuaron a lo largo de 2019 con una gran cantidad de fechas de festivales principales y giras por los Estados Unidos y Australia con Smashing Pumpkins y U2 respectivamente.

En cuanto al lanzamiento, Noel ha desafiado una vez más las normas de la industria al lanzar una serie de EP multigénero en el transcurso de 2019 y 2020. En marzo de 2020, lanzó el EP de cinco canciones "Blue Moon Rising", con el sencillo "Wandering Star" a la cabeza y dos remixes de canciones principales. En diciembre de 2020, Noel lanzó el demo "We're Gonna Get There In The End". Noel está actualmente en el estudio trabajando en nueva música.

MF