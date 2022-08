Spotify: Bad Bunny, Bizarrap y Karol G, los favoritos del público mexicano

A unos cuantos meses de finalizar el 2022, la plataforma Spotify ya tiene una idea más concreta sobre cuáles son los artistas que se han posicionados como los favoritos del público, no solo a nivel mundial mediante las búsquedas y reproducciones de sus usuarios, pues también se revela quiénes son los exponentes que encabezan las listas de popularidad en México.

Encabezando la lista global con más de 536 millones de reproducciones en todo el mundo se encuentra “As It Was” de Harry Styles. “As It Was” no solo ocupó el primer lugar a nivel mundial, sino que también encabezó la lista en mercados como Bélgica, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras que en México se colocó en la posición 13. En la última temporada, del 29 de mayo y el 29 de agosto de 2022, Spotify analizó qué ha sido lo más escuchado y buscado, destacando por ejemplo:

*Un verano contigo: Bad Bunny ha dominado las listas mundiales con temas como Me Porto Bonito, Tití Me Preguntó, Ojitos Lindos y Efecto de su último álbum, Un Verano Sin Ti. “Me Porto Bonito” ocupó el puesto número 1 en 13 países de América Latina, incluidos México, Chile, Colombia, Perú y otros.

Bad Bunny ha dominado las listas mundiales con temas como Me Porto Bonito, Tití Me Preguntó, Ojitos Lindos y Efecto de su último álbum, Un Verano Sin Ti. “Me Porto Bonito” Chile, Colombia, Perú y otros. *Stranger Things: la ahora viral canción de Kate Bush de 1985, “Running Up That Hill (A Deal with God)”, obtuvo el primer puesto en los EE. UU. y el puesto número 2 a nivel mundial. Desde el estreno de Stranger Things el 27 de mayo, la pista ha sido descubierta por más de 90 millones de nuevos oyentes (es decir, reproducciones por primera vez). Entre los miembros de la Generación Z en Estados Unidos, las reproducciones por primera vez de la canción aumentaron aproximadamente un 7,825 por ciento desde el estreno.

la ahora viral canción de Kate Bush de 1985, “Running Up That Hill (A Deal with God)”, obtuvo el primer puesto en los EE. UU. y el puesto número 2 a nivel mundial. Desde el estreno de Stranger Things el 27 de mayo, (es decir, reproducciones por primera vez). Entre los miembros de la Generación Z en Estados Unidos, las reproducciones por primera vez de la canción aumentaron aproximadamente un 7,825 por ciento desde el estreno. Kate Bush también superó a Harry Styles en su país de origen, con la canción como número 1 en el Reino Unido, así como en Nueva Zelanda, Australia, Canadá e Irlanda.

también con la canción como número 1 en el Reino Unido, así como en Nueva Zelanda, Australia, Canadá e Irlanda. *Hot Girl Summer: no sería verano sin algunos nuevos himnos, como “About Damn Time” de Lizzo y “Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS)” de Doja Cat, que llegaron al Top 20 de canciones de EE. UU. de la lista de Verano. De hecho, en todo el mundo, estas fueron las dos canciones principales que se agregaron con mayor frecuencia a las listas de reproducción de “Hot Girl Summer” generadas por los usuarios en Spotify.

El verano en México

El sol, arena y mar característicos de la temporada veraniega no son lo mismo sin la música. Estas son las canciones con más reproducciones que dieron ritmo al verano de los mexicanos.

“Me Porto Bonito” - Bad Bunny feat. Chenco Corleone

“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

“Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo

“Efecto” - Bad Bunny

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” - Bizarrap, Quevedo

“Moscow Mule” - Bad Bunny

“PROVENZA” - KAROL G

“Party” - Bad Bunny, Rauw Alejandro

“Te Felicito” - Shakira, Rauw Alejandro

“Tarot” - Bad Bunny, Jhay Cortez

Estas son las canciones de la temporada más reproducidas de Spotify a nivel mundial:

“As It Was” - Harry Styles

“Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush

“Me Porto Bonito” - Bad Bunny feat. Chenco Corleone

“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

“Glimpse of Us” - Joji

“Ojitos Lindos” - Bad Bunny

“Efecto” - Bad Bunny

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” - Bizarrap, Quevedo

“Moscow Mule” - Bad Bunny

“Heat Waves” - Glass Animals

