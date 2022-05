Noche de rock con The Killers

Brandon Flowers y compañía saltaron a escena a las 21:00 horas, puntuales y sin contratiempos. Desde los primeros acordes de la velada la gente se levantó de sus asientos para aplaudirles y celebrar con ellos una noche de éxitos.

Previo a la salida de The Killers, el encargado de calentar motores entre la audiencia fue la banda Dawes.

La agrupación se presentó ante 28 mil seguidores. De los primeros temas que ofreció The Killers a la gente de Guadalajara fueron: “My Own Soul’s Warning” y “Dying Breed”. “Qué onda tapatíos, ha pasado mucho tiempo... ¿seguimos enamorados? Los amamos y los extrañamos. Queremos oír sus voces”, fueron las primeras palabras de Brandon a sus fanáticos de Guadalajara.

Y como la banda está en la tierra del mariachi y el tequila, Brandon entonó brevemente el tema “Por tu maldito amor”, un clásico de la discografía de Vicente Fernández. La vitalidad que tiene el vocalista de The Killers es contagiosa, siempre con la energía hasta arriba, por lo que el público se mostró entregado.

Otros temas que ofreció The Killers fueron “Smile Like You Mean It”, “Shot at the Night”, “Running Towards a Place” y “Mr. Brightside”.

La velada prosiguió con “Somebody Told Me”, “Fire in Bone”, “Shadowplay”, “The Way it Was” y el hit “Runaways”, una de las piezas donde más se entregó la gente. De nueva cuenta Brandon le preguntaba al público si la estaban pasando bien y si seguían enamorados, y claro que la respuesta era un “sí” rotundo.

Además, Brandon compartió al público de Guadalajara que con este concierto en nuestra ciudad cerraban esta gira de conciertos, por lo que se sentía muy emocionado. Otras canciones que sonaron en el 3 de Marzo fueron “Read My Mind” y “For Reasons Unknown”.... la gente acompañó al unísono “¡Oe oe oe, Killers!”. También la banda dio paso a melodías como “Just Another Girl”.

El concierto incluyó también los temas “When You Were Young” y “Caution”, dejando como plato fuerte canciones como: “Spaceman”, “Human”, “Jenny Was a Friend of Mine” y “All These Things That I’ve Done”.