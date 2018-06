Noche de power metal con Angra

El pasado jueves 13 de junio, el C3 Stage fungió como punta de lanza para la gira por tierras mexicanas de Angra, la agrupación brasileña de Power metal que hizo vibrar por cerca de hora y media al público tapatío.

La visita de los músicos fue con motivo de su noveno disco de estudio, “Omni” pero en la noche se repasó la vasta discografía de los sudamericanos.

Si bien el único miembro fundador que queda es el guitarrista Rafael Bittencourt, esta nueva alineación deja la sensación que han tocado juntos toda una vida: Marcelo Barbosa en guitarra, Felipe Andreoli en bajo, Bruno Valverde en batería y Fabio Andreoli en la voz.

Poco antes de las 22 horas, los cinco músicos se subieron al escenario y arrancaron con 'Nothing to say', 'Travelers of time' y 'Angels cry', ante un público que llenó a la mitad de su capacidad el foro.

Sólo una manta con letras de la agrupación al fondo del escenario, adornó el concierto, conscientes de que el verdadero espectáculo visual sería ver desfilar a los integrantes quienes recorrían el entarimado buscando el contacto visual con la gente.

Requintos, guitarras gemelas, solos interminables que sacaban lo mejor de sus melodías y apabullaban sonoramente la noche. Bittencourt y Barbosa se postraban una y otra vez, como si se tratara de un juego para ver quién hacía 'chillar' con mayor precisión su guitarra mientras el juego de luces daba directamente a ellos.

'Newborn me', 'Time' y Light of transcendence' sonaron para darle paso a los agradecimientos de Andreoli con un español casi perfecto. "Muchas gracias Guadalajara, son los mejores". El vocalista que también es el líder de 'Rhapsody of Fire' se dejó querer por los asistentes y jugueteó con ellos haciendo que éstos hicieran cánticos al unisono.

'Running alone', 'Storm of emotions' e 'Insania' de su última placa cerraban con la primera parte del concierto en que fueron entonadas prácticamente por cada uno de los asistentes.

Uno de los momentos más interesantes de la noche ocurrió cuando comenzaron los primeros riff de una canción que no es de la autoría de Angra; 'Walk' de Pantera se entonó ante la algarabía de los presentes.

Luego de su show en Guadalajara, Angra llegará continuará sus presentaciones en CDMX y Monterrey para seguir su por Brasil, EU, Canadá y Japón