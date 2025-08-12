Ante los hechos ocurridos en los últimos días en el reality show La Casa de los Famosos México, la novia de Facundo, Delia García, denunció que ha estado recibiendo amenazas de muerte, de abuso sexual, así como múltiples comentarios desagradables e hirientes en redes sociales.

La prometida del comediante, quien le dio el “sí” poco antes de su ingreso al programa, compartió en una transmisión en vivo que ha recibido cientos de mensajes negativos como consecuencia de las reacciones generadas por el show.

García afirmó que dichos comentarios la tomaron por sorpresa y los calificó como escalofriantes. Asimismo, aseguró que está evaluando qué tipo de acciones tomará al respecto.

"Me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión".

Delia fue clara al decir que no reaccionaría a las provocaciones llenas de hate.

"Yo no voy a reaccionar a eso", dijo con sinceridad, pues reconoció que si bien en el pasado era muy reactiva, y no se quedaba callada ante este tipo de situaciones , es algo que ahora se arrepiente, por lo que no buscará venganza al respecto.

Delia, quien ha mostrado su apoyo incondicional a Facundo, obtuvo como respuesta comentarios empáticos, pero también reclamos de cibernuatas que no han estado de acuerdo con ciertas conductas de Facundo, como cuando le jugó una broma a Aldo De Nigris y éste terminó en el suelo tras una fuerte caída.

O como cuando el conductor de 47 años dijo que Aaron Mercury no sólo no debería estar en "La casa de los famosos México", sino que no debería de estar en este mundo.

