Horóscopo Negro para HOY 13 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Este miércoles sucederá algún episodio importante que puede ponerte en tensión, que puede ponerte los pelos paraditos. Pero, ¡hey!, todo saldrá bien. Deja de ser tan duro contigo. Si sientes que debes darte una segunda oportunidad, aunque sea para probar, hazlo. Lo que fue, fue. Lo que importa es el aquí y el ahora, y cómo decides afrontar lo que viene.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Hoy tu reto es encontrar paz interior en medio del ruido. Y no, no será fácil, pero tú tienes esa capacidad única de apagar lo de fuera y centrarte en lo que realmente importa cuando de verdad te lo propones. Las preocupaciones pueden romperte por dentro si les das demasiado poder, así que recuerda: no todo está perdido, y mucho menos tú.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Hay algo importante: un proyecto grande que tienes pendiente. Sabes que es importante, que puede marcar un antes y un después, pero requiere mucho esfuerzo, concentración y compromiso. Y aquí va lo esencial: tienes que creértelo más. Últimamente has dudado de ti, como si te faltara confianza para darlo todo. No dejes que ese pensamiento te frene, porque tienes capacidad de sobra para sacarlo adelante.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Hay alguien que te necesita mucho ahora mismo, y sí, tu instinto es estar ahí, ayudar y resolver. Pero cuidado: empatizar demasiado sin medir tu energía puede dejarte vacía. No es egoísmo, priorizarte, es supervivencia. Tienes que marcar límites claros, tanto en lo personal como en lo profesional, porque no puedes sostenerlo todo a costa de ti mismo/a.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Esta semana querrás estar con los tuyos, dar y recibir amor, sentirte en armonía. Porque justo así, en ese equilibrio, es cuando vislumbras el camino y apuntas con precisión. Y sí, probablemente haya un momento en el que te des cuenta de lo bendecida que estás. El universo está claramente de tu lado, pero no es solo suerte: también es fruto de tu trabajo personal, de todo lo que has aprendido y soltado para llegar hasta aquí.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Puede que a ratos aparezca ese impulso de venganza o esas ganas de mandar a más de uno bien lejos. Es normal, sobre todo cuando te acuerdas de ciertas jugadas sucias que te han hecho. Pero aquí va la clave: no gastes tu energía en eso. Deja que el destino, que el universo o que el karma se encarguen. Y créeme, se encargarán.