Ninel Conde confiesa que desea ser mamá nuevamente a sus 55 años

La cantante y actriz Ninel Conde, participante del reality show “La Casa de los Famosos México”, confesó a Elaine Haro, su compañera en el Cuarto Día, que desea convertirse en madre una vez más.

La llamada "Bombón Asesino", quien está en riesgo de salir este domingo por estar nominada y que cumplirá 55 años el próximo 29 de septiembre, reveló que buscará tener un bebé.

Durante una charla con Elaine, la intérprete aconsejó a la joven, quien está por cumplir 22 años y a quien ha adoptado como una hija dentro del reality, que no mendigue amor como lo hizo ella en el pasad o, que se valore como mujer y no acepte amor a medias.

"El amor de los hombres a medias no sirve, nomás nos lastima", consideró.

Ninel, quien se ha abierto dentro de "La Casa de los Famosos" y ha hablado sobre su historial amoroso, aseguró que ella se tardó 20 años en entender que no debe aceptarse el amor a medias.

Conde, quien ha hecho buena amistad con Elaine Haro, le dijo que en ella se veía así misma cuando tenía esa edad; le dijo que confiara con que el amor bonito sí existe y sí llega, aunque admitió, que a ella le llegó tarde pero sí le llegó.

Ambas se abrazaron y se emocionaron hasta las lágrimas, fue en ese momento cuando Ninel le confesó su deseo de convertirse en madre, aunque admitió que le costará trabajo para lograrlo.

"Imagínate, ahorita estoy batallando porque quiero darte un hermanito y pues ahorita me va a costar un poquito de trabajo, pero lo lograré".

Ninel tiene una relación desde hace dos años con José Ángel González, un empresario venezolano 17 años menor que ella.

Ninel Conde es mamá de dos hijos, actualmente ninguno de los dos vive con ella; Sofía Telch Conde, es su hija mayor, nació en mayo de 1997, fruto de su relación con el actor Ari Telch, con quien Ninel estuvo casada de 1996 a 1998. Sofía, quien vive en Los Ángeles, está alejada del ojo público y le pidió a su madre que no hablara de ella dentro del reality.

Emmanuel Medina es el hijo menor de Ninel, nació en 2014 y está por cumplir 11 años de edad, su padre es el empresario mexicano Giovanni Medina, con quien actualmente vive el menor después de que le otorgaran la patria potestad.

Ninel y Giovanni mantuvieron un pleito legal por su hijo Emmanuel durante mucho tiempo , sin embargo actualmente la relación es cordial y la cantante convive con su hijo cada vez que sus actividades laborales se lo permiten.

