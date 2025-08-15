La Casa de los Famosos México: ¿Quién es el favorito para salir eliminado?

El próximo domingo 17 de agosto llegará la tercera Gala de Eliminación de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, donde se revelará en vivo quién será el tercer participante en abandonar la competencia, la expectativa entre los fans crece, pues seis celebridades están en la cuerda floja tras la última nominación: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde.

Antes de la gala dominical, este viernes 15 de agosto uno de los nominados será salvado, lo que aumentará la tensión de cara a la decisión final, aunque las votaciones oficiales cierran el mismo domingo durante la transmisión, en redes sociales ya circulan encuestas que intentan anticipar el resultado.

Una de ellas, publicada en el sitio de Facebook Vaya Vaya, coloca a Mar Contreras como la participante con mayor respaldo del público, seguida por Alexis Ayala y El Guana, los tres integrantes del cuarto Noche.

De acuerdo con la misma encuesta, Ninel Conde tampoco estaría en peligro, mientras que Facundo y Mariana Botas aparecen como los menos favorecidos, lo que los pondría en riesgo de ser los próximos eliminados, cabe destacar que estos resultados no son oficiales, pero muestran una tendencia entre los seguidores.

Hasta ahora, los dos eliminados de la temporada 2025 han sido Olivia Collins y Adrián Di Monte.

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México podrá verse en vivo este domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien será la encargada de revelar al tercer expulsado del reality más comentado del momento.

