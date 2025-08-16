Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos tras polémica con Adela Micha

El cantante de regional mexicano Christian Nodal reapareció junto a su esposa, la también intérprete Ángela Aguilar, tras el revuelo causado por la reciente entrevista que concedió a Adela Micha , donde por primera vez habló sobre su romance con Ángela, su separación de Cazzu y la relación con su hija Inti.

Te puede interesar: Estos son los conciertos en Guadalajara para el 16 de agosto

A poco más de un año de casados, la pareja continúa siendo blanco de críticas y burlas en redes sociales, luego de que Nodal revelara detalles inéditos de su historia, lo que reavivó la molestia del público y de los medios.

No obstante, el cantante de 26 años se dejó ver acompañado de su esposa Ángela durante el concierto que ofrecieron su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar en el escenario del Hollywood Bowl , uno de los más prestigiosos de Los Ángeles.

Hace casi 20 años Pepe ofreció un show en este recinto, y ahora lo hizo con éxito junto a sus dos hijos cantantes, quienes fueron acompañados con orquesta y un escenario majestuoso donde sonó la música mexicana.

Ángela vistió un majestuoso vestido verde con flores y unas trenzas extralargas que combinaron con su look mexicano; durante el show mencionó a su marido cuando cantó el bolero "Contigo a la distancia", expresó que dicha canción le recordaba mucho a su esposo, quien se encontraba entre el público disfrutando del show.

También puedes leer: Arranca la preventa de boletos VIP para las Fiestas de Octubre 2025

En redes sociales, grupos de fans de ambos cantantes compartieron un par de videos fuera del escenario donde Nodal convive con la familia Aguilar, pues al ambiente festivo también se sumó el cumpleaños de Leonardo Aguilar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP