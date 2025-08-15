La Casa de los Famosos: ¿Contra quién se enfrentará Aldo de Nigris Jr. por la salvación? 

Aldo de Nigris Jr. se convirtió en el líder de "La Casa de los Famosos México" en la tercera semana del reality show y ahora tiene la posibilidad de salvar a uno de los nominados, pero antes tendrá que defender ese privilegio ante un retador.

El influencer también obtuvo inmunidad para no ser nominado a abandonar la casa, así como el derecho a ocupar la suite principal, la cual decidió compartir con Abelito, uno de los personajes que más simpatías ha ganado en el programa.

Ayer se realizó la prueba para definir a ese retador, mediante una dinámica con temática de Día de Muertos donde cada uno de los participantes debió romper una calavera en cuyo interior estaba el nombre de otro participante, quien quedaba eliminado, pero debía romper otra calavera y así hacer un ciclo donde sólo uno ganaría el juego.

Uno a uno los ocupantes de la casa fueron rompiendo una calavera elegida al azar. Guana fue el primero en participar y Abelito el último, quien develó el nombre de Mar, dejando como ganadora a Elaine Haro, que disputará el liderazgo con De Nigris.

¿Quiénes son los nominados en la tercera semana de "La Casa de los Famosos México"?

El miércoles se realizó la Gala de nominación, y los resultados fueron los siguientes:

Alexis Ayala: 9 puntos.

Facundo: 8 puntos.

Mar Contreras: 7 puntos.

Mariana Botas: 4 puntos.

Guana: 3 puntos.

Ninel Conde: 3 puntos.

Si Elaine le arrebata el liderazgo a Aldo de Nigris, podría salvar a alguno de sus compañeros del Cuarto Día: Facundo, Mariana o Ninel. Por su parte, es probable que De Nigris se decante por Mar, a quien le reiteró su cariño y apoyo anoche en un emotivo momento.

La razón del pesar que mostró Mar, además de estar nuevamente nominada para abandonar la casa, fue que es la única mujer en el Cuarto Noche y parece que la otras han puesto distancia con ella, especialmente Ninel Conde.

