Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

ARIES

Color del día: Rojo encendido

TAURO

Color del día: Verde jade

GÉMINIS

Color del día: Amarillo oro

CÁNCER

Color del día: Blanco perlado

LEO

Color del día: Dorado real

VIRGO

Color del día: Beige suave

LIBRA

Color del día: Rosa pálido

ESCORPIO

Color del día: Vino tinto

SAGITARIO

Color del día: Naranja amanecer

CAPRICORNIO

Color del día: Gris plata

ACUARIO

Color del día: Azul eléctrico

PISCIS

Color del día: Turquesa marino

YC