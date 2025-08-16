Sábado, 16 de Agosto 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo usarlo para alinearte con las vibraciones del universo

Por: Yahaira Chagollan

Usa tu color de la suerte en prendas, accesorios, objetos personales o visualízalo en tus meditaciones.

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

ARIES

  • Color del día: Rojo encendido 

TAURO

  • Color del día: Verde jade 

GÉMINIS

  • Color del día: Amarillo oro 

CÁNCER

  • Color del día: Blanco perlado 

LEO

  • Color del día: Dorado real 

VIRGO

  • Color del día: Beige suave 

LIBRA

  • Color del día: Rosa pálido 

ESCORPIO

  • Color del día: Vino tinto 

SAGITARIO

  • Color del día: Naranja amanecer 

CAPRICORNIO

  • Color del día: Gris plata 

ACUARIO

  • Color del día: Azul eléctrico 

PISCIS

  • Color del día: Turquesa marino 

