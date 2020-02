Netflix confirma tercera temporada de "Sex Education"

A través de un video en redes sociales, Netflix confirmó que la tercera temporada de su serie “Sex Education” ya se encuentra en marcha.

El propio Alistair Petrie, quien interpreta al “Sr. Groff” en la producción original de la plataforma, fue quien anunció la noticia a través de “una galería de arte” que recuerda a los personajes de la serie.

“Otis´, una sensual rueda de queso brie. Éric´y su eterna pregunta: ´¿me quiere o no me quiere?´ Un juego de origen francés. ´Lily´y sus violetas, un símbolo griego del amor lésbico y bisexual. (...) La pieza más importante: ´Eric´ y ´Adam´. Me pregunto qué les espera el destino a estos dos querubines. Bueno, supongo que tendremos que averiguarlo en la tercera temporada, ¿no? ”, dijo.

El pasado 17 de enero, “Sex Education” estrenó su segunda temporada de ocho episodios en la plataforma de streaming con gran éxito.

Bajo el guion de Laura Nunn y la dirección de Jamie Campbell, “Sex Education” es protagonizado por Asa Butterfield, Emma Mackey y Ncuti Gatwa.

AC