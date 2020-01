Lo nuevo de Netflix para febrero de 2020

Si los estrenos de “Sex Education 2”, “El Mundo Oculto de Sabrina 3” y “Anne With An E 3” no fueron suficientes como parte de los estrenos del mes de enero, la plataforma ha anunciado a sus suscriptores la lista de producciones que estarán disponibles en la plataforma en el mes de febrero.

Antes de comenzar con la los más destacados, hay que subrayar que el servicio de entretenimiento por Internet estrenará el documental “Miss Americana”, que contará la vida de Taylor Swift y su evolución como cantante y mujer, el próximo 31 de enero. Luego de ello, Netflix revelará largometrajes como “Camino a Roma”, documental que explica el proceso creativo de “Roma”, de Alfonso Cuarón, además de una entrevista íntima con el director.

También estarán disponibles series como “Lucke & Key”, la segunda temporada de “Narcos: México” y la temporada final de “Las Chicas del Cable”, entre otras.

Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe y Rosie Perez envueltos una conspiración internacional. ‘Su último deseo’, en Netflix el 21 de febrero. pic.twitter.com/TRRSBwLrJT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 23, 2020

Finalmente, recordemos que Netflix anunció que incluirá producciones de Studio Ghibli, por lo que llegarán algunos títulos en el mes de febrero.

Así que, para continuar disfrutando de la plataforma, te invitamos a preparar las sábanas, las palomitas y darte un espacio para los maratones.

A continuación las series, películas y documentales más destacados a estrenarse en Netflix en febrero de 2020:

Series

"Locke & Key " (7/2/2020) Después del asesinato de su padre, tres hermanos se mudan a una casa con llaves mágicas y poderes ocultos. Adaptación de los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez.

" (7/2/2020) " Narcos: Mexico: Temporada 2 " (13/2/2020) Félix deberá lidiar con EU y las consecuencias de sus acciones contra la DEA mientras se enfrenta al descontento dentro de su organización.

" (13/2/2020)

" Las chicas del cable: Temporada final: Parte 1 " (14/2/2020) Lidia regresa a España para intentar encontrar a su hija con la ayuda de sus amigos cercanos, mientras afrontan las consecuencias de la Guerra Civil.

" (14/2/2020) " Altered Carbon: Temporada 2 " (27/2/2020) Cuando un trabajo lleva a Takeshi Kovacs de vuelta al mundo de Harlan en una nueva funda, encuentra al planeta en guerra y a su amor perdido oculto en las sombras.

" (27/2/2020)

Películas

" La chica que amaba a los caballos " (7/2/2020) Los sueños lúcidos de una chica inadaptada, con debilidad por los caballos, las manualidades y las series policiacas, irrumpen cada vez más en su vida cotidiana.

" (7/2/2020) " La La Land: Una historia de amor " (1/2/2020) En la Los Ángeles actual, dos ambiciosos artistas se enamoran y descubren la alegría y el dolor de arriesgarlo todo por la verdadera pasión.

" (1/2/2020)

" Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" (14/2/2020) Clementine decide hacerse extirpar todos sus recuerdos de Joel y él elige lo mismo, pero pronto inicia un loco viaje por su propia mente al comprender que fue un error.

(14/2/2020)

Documentales y Especiales

" CAMINO A ROMA" (11/2/2020) Documental sobre el proceso creativo de ROMA, el drama ganador del Óscar, con una entrevista íntima a Alfonso Cuarón.

(11/2/2020)

" The Chef Show: Volumen 3" (19/2/2020) Jon Favreau y Roy Choi se embarcan en más viajes repletos de deliciosos platillos y atrapantes conversaciones con cocineros famosos.

(19/2/2020) " ¿Quién mató a Malcolm X? " (7/2/2020) Décadas después del asesinato del líder afroamericano Malcolm X, un activista se embarca en una compleja misión para encontrar la verdad en nombre de la justicia.

" (7/2/2020)

Para los peques

" Pokémon Mewtwo contraataca: Evolución " (27/2/2020) Una nueva versión digital de Pokémon: La película, el legendario Mewtwo busca venganza contra aquellos que quieren explotar sus poderes.

" (27/2/2020) " Mi villano favorito 3" (10/2/2020) Gru pierde su trabajo y sufre una crisis de identidad, hasta que se encuentra con alguien que podría ayudarlo a volver a ser él mismo: ¡su hermano gemelo!

(10/2/2020)

Anime

" Dragon Quest: Tu historia" (13/2/2020) Lucas sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado Ladja. Su única esperanza es dar con el héroe celestial que esgrime la espada de Zenithia.

(13/2/2020) " Insect Cage " (6/2/2020) Treinta años después de que los humanos quedaran diezmados por una enfermedad que convirtió a los infectados en insectos sanguinarios, dos chicos luchan por sobrevivir.

" (6/2/2020)

Studio Ghibli

"Mi vecino Totoro " (1/2/2020) Cuando hospitalizan a su madre, estas dos hermanas van a la campiña japonesa a pasar el verano con su padre.

" (1/2/2020)

" Porco Rosso " (1/2/2020) Tras presenciar la muerte de sus compañeros durante la Primera Guerra Mundial, un piloto italiano se transforma en Porco Rosso, mitad hombre y mitad cerdo.

" (1/2/2020) " El castillo en el cielo " (1/2/2020) En esta aventura infantil, un joven minero y una misteriosa chica buscan una isla perdida que, según la leyenda, oculta grandes riquezas.

" (1/2/2020) " Puedo escuchar el mar " (1/2/2020) Un estudiante universitario recuerda cuando, dos años atrás, conoció a la joven Rikako. Ese verano se convertiría en una fatídica etapa que podría a prueba una amistad.

" (1/2/2020) "Cuentos de Terramar" (1/2/2020) En un mundo en decadencia, un archimago y un príncipe atormentado emprenden un viaje para encontrar la fuente del mal y salvar a las mujeres que aman.

(1/2/2020)

