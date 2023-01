Netflix aumenta su oferta de historias coreanas

Netflix está marcando nuevas pautas para su contenido global y señalando que más del 60 por ciento de sus suscriptores seleccionaron a alguna producción coreana para disfrutar de su catálogo, este 2023 será un año de crecimiento en este contenido para los apasionados por series, películas y realities.

De manera formal, Netflix presenta los 34 títulos que se integrarán progresivamente a la plataforma, incluidas impactantes producciones originales y el regreso de títulos muy populares: "Se trata de la mayor oferta de películas y series coreanas de nuestra historia", señala Netflix.

"La popularidad mundial del contenido coreano ha seguido aumentando a lo largo de 2022, y Netflix ha ofrecido aún más variedad de historias y géneros a los fans. Este año pasado, las series y películas coreanas han figurado con frecuencia en nuestro Top 10 global en más de 90 países, y tres de los títulos más vistos de Netflix son surcoreanos. Este año, vamos a llevar aún más lejos las historias que contamos y cómo las contamos. Con esta oferta de contenido coreano, Netflix seguirá siendo el destino predilecto para encontrar títulos coreanos diversos, apasionantes e imprescindibles", compartió Don Kang, vicepresidente de Contenidos de Corea.

Series nuevas y títulos populares que regresan

La supervivencia se ha convertido en un tema recurrente de algunas de las series más populares: la lucha contra los monstruos en 1945 en El monstruo de la vieja Seúl, la asfixia en el futuro distópico de la serie de ciencia ficción El caballero negro, o la protección de Joseon durante el dominio colonial japonés en el drama de acción La canción de los bandidos.

Los fans estarán encantados con el esperadísimo regreso de las series Sweet Home, D. P. : El cazadesertores y La gloria. La segunda parte del drama de venganzas. La gloria se estrenará en marzo, y la primera fue la serie de habla no inglesa más vista en la semana del 2 de enero (82 millones 480 mil horas de visionado). Vuelve Sweet Home, una serie que se convirtió en un nuevo referente en el género de los monstruos de Corea del Sur, con un mundo y una trama más ambiciosos, mientras que D. P. : El cazadesertores recupera al reparto de la primera temporada para seguir persiguiendo desertores.

Las nuevas series de este año tratan muchos temas: romances (Tu tiempo llama, Behind Your Touch (título provisional), Curso intensivo de amor, Destined With You, ¡Doona!, King the Land, El amor da mucha guerra, See You In My 19th Life); la crítica social y la intriga (Perros de caza, Celebrity, La chica enmascarada), dramas (Una dosis diaria de sol, Queenmaker, The Good Bad Mother), y hasta lo apocalíptico (Adiós, Tierra). *

Más películas, más realities, más donde escoger

El año pasado, las películas y realities coreanos aumentaron su popularidad en todo el mundo. El thriller de acción Carter fue una de las diez películas de habla no inglesa más vistas de 2022, mientras que el reality de citas 'Infierno para solteros' figura en el Top 10 global actual de habla no inglesa. En 2023, Netflix va a ampliar su catálogo de películas con seis largometrajes coreanos, empezando por el thriller de ciencia ficción JUNG\_E el 20 de enero, al que seguirá Boksoon debe morir, la historia de una asesina profesional con conflictos maternales; y Believer 2, secuela del thriller policiaco de acción ambientada en el mundo del narcotráfico.

Las otras tres películas abordan la venganza (Bailarina), la rivalidad entre maestro y discípulo (La partida de go), y el hackeo de datos (Identidad desbloqueada). Quienes buscan vivir experiencias emocionantes desde la comodidad de su hogar tendrán realities de sobra donde elegir: sobre demostraciones de resistencia (Habilidad física: 100), Siren: Survive the Island), supervivencia y zombis (Zombieverse), la transición a la vida adulta (Nineteen to Twenty), o juegos psicológicos (El plan del diablo).

También se estrenarán dos documentales. Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film (título provisional) narra la búsqueda del primer largometraje del oscarizado director Bong Joon-Ho, mientras que En el nombre de Dios: Sagrada traición analiza a los mesías autoproclamados que han aparecido en la historia moderna de Corea.

FS