Una de las actrices más completas y populares de México es Michelle Rodríguez, quien ha logrado consolidarse en la comedia, en los musicales, la conducción y ahora en la producción a propósito del estreno de la serie “La flor más bella”, la cual llegó esta semana a Netflix.

A lo largo de su trayectoria Michelle ha derribado prejuicios y estereotipos sobre su cuerpo, su color de piel y la manera en la que ve la vida: con plena libertad. Es así que toda esta experiencia de vida la plasmó en esta historia sobre una adolescente llamada “Mich” que es un muy especial y cuyo deseo es que los demás noten su brillo.

La protagonista de esta trama creada por Fernanda Eguiarte y la propia Michelle Rodríguez, es la actriz Esmeralda Soto, quien está acompañada por un gran reparto que incluye a Germán Bracco, Tadeo Tovar e Ishbel Bautista, entre otros.

“Estoy muy contenta, y sobre todo agradecida de que Campanario y Netflix, que tienen tanto poder de convocatoria, se den la oportunidad de contar una historia distinta, de poner a una protagonista diferente. Esta es una historia de la chica que rompe esquemas y que muestra sus tradiciones y su tierra con el corazón en la mano”, comparte Michelle en entrevista para EL INFORMADOR.

Aunque no se trata de una serie autobiográfica, la trama se inspira en la propia vida de la actriz a través de una adolescente que busca que los demás vean lo luminosa que es, aunque no esté en el grupo de los populares de la escuela, no sea rubia y no tenga un cuerpo hegemónico. “Mich” quiere ser actriz y está lista para alcanzar el protagónico de la puesta en escena escolar “Alicia In Xochiland” aunque para eso tenga que competir con su prima “Brenda”, quien le pondrá el camino difícil.

“Esta ‘Mich’ me toca el corazón en lo más profundo, primero porque es la serie que a mí me hubiera gustado ver cuando yo era chiquita, si yo hubiera visto a una protagonista que se ve como yo, que es del color que yo soy y que tiene las mismas inquietudes que yo, a lo mejor hubiera dudado un poquito menos de que este mundo no era para mí. Entonces, me representa muchísimo. Pero sí es una ‘Mich’ 2023, un poco más revolucionaria y revolucionada, porque también hubo una época en la que le dudé bastante porque me creí muchas cosas”.

Pero “Mich” también se debate por hacer lo que las mujeres de su familia han hecho por varias décadas, ser “La flor más bella” en su lugar de origen Xochimilco, una zona de la Ciudad de México donde reina el matriarcado. Es así que en la trama, Michelle también plasma el orgullo que siente por sus raíces y tradiciones.

“Yo crecí en Xochimilco en una familia que venera al Niñopa (Niño Dios) y a una Virgen. Entonces, descubrí que las tradiciones pueden ser infinitamente divertidas y enriquecedoras. Cuando ves la magnitud de la fe y todo lo que puede hacer, es impresionante. Pero culturalmente, en lo popular, también es una fiesta que no puedes creer. Entonces, me encanta que podamos transmitirlo así, sobre todo desde una historia de jóvenes”.

Para Michelle, que “Mich” esté desde el primer momento empoderada y con una claridad de lo que quiere de la vida, es algo que la enriquece y la llena de emoción porque recuerda que antes las narrativas y las figuras que salían en el cine y la televisión eran aspiracionales y la gente que no se identificaba con eso, pues no se sentía representada, pero ahora las tramas están cambiando para que todos se sientan parte de ellas.

La actriz, Michelle Rodríguez, ha destacado en la comedia, los musicales, la conducción y ahora en la producción. CORTESÍA

¿De qué trata “La flor más bella”?

Curvilínea, de pelo crespo y segura de sí misma, “Mich” (Esmeralda Soto) sabe que es una estrella en ciernes. Ahora, sólo debe convencer a todos los demás en su escuela para que también lo crean. La primera temporada de 10 episodios ya está disponible en Netflix.



CT