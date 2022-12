A través de TikTok el mexicano Andrés Prince compartió una peculiar anécdota de cuando llegó a vivir a Estados Unidos, y aunque parecería ser una nueva etapa prometedora en su vida, en cuestión de meses el llamado sueño americano se convirtió en una pesadilla al ser demandado por el actor Adam Sandler, quien acusó al entonces joven de 20 años, por descargar ilegalmente su película.

En su relato, Andrés Prince señaló que al llegar a Estados Unidos tuvo que contratar internet, ya que su tío, con quien llegó a vivir no contaba con este servicio, por lo que optó irse con la compañía Comcast. Tras varios meses de servicio, indicó que uno de sus hermanos comenzó a visitarlo, y entre las actividades que hacían estaba ver películas desde el celular mediante páginas como Popcorn Time.

Andrés puntualiza que un día al regresar del trabajo abrió el misterioso paquete que le había llegado, recordando que él no había hecho ninguna compra, pero tras abrirlo, encontró documentos por parte de la compañía de internet.

“Era una demanda a nivel federal por arte de Cobbler LLC por haber descargado un película de Adam Sandler, de la cual no hizo mucho dinero. Yo dije ‘esto no va a seguir, esto es una broma o algo así, porque jamás imaginarías que algo así pasaría, pero resulta que era en serio”.

El tiktoker memoró con humor como durante días no podía dormir tranquilo al estar con la incertidumbre de la supuesta demanda federal que tendría que enfrentar en su primer año viviendo en Estados Unidos.

“Una semana después me llega otra hoja, donde decía que me tenía que presentar ante un juez y un abogado para ver qué onda con esto”, señala, al recordar cómo después de acudir a la escuela se presentó ante los abogados demandantes para encarar finalmente la demanda, puntualizando que entonces, en 2015, hasta surgieron notas en los medios de información dando cuenta de la demanda colectiva emprendida por Adam Sanlder por su película “The Cobbler”, estrenada en 2014, y actualmente disponible en la plataforma de Prime Video.

“Vi que la cosa iba más en serio. Resulta que sí, que era una demanda federal y mi abogado de explicó que había descargado películas y que la compañía Cobbler LLC, que es de Adam Sandler, y como en esa película él no ganó nada de dinero, se estaba enfocando en demandar a la gente que estaba descargando la película ilegalmente para tratar de recuperar el mayor dinero posible”.

Aunque el joven intentó defenderse argumentando que en ese momento el utilizaba un teléfono iPhone, y el sistema operativo no permitía la reproducción de este tipo de películas, a diferencia del sistema Android, los abogados de Adam refutaron su defensa presentando una lista de películas que habían sido descargadas por el hermano de Andrés, y cómo él era quien tenía el contrato con la compañía de internet, era que la demanda iba directamente al titular del servicio aunque él no hubiera visto la película.

Con la advertencia de que podían llegar a un acuerdo o que los demandantes avisarían a las otras compañías de las películas que habían sido descargadas ilegalmente, Andrés Prince indicó que estaba en riesgo de enfrentar hasta 12 años de cárcel y una multa de hasta 250 mil dólares en caso de perder el caso.

“Yo me agarré de que no fui yo, pero ahí me explicaron que quien esté en el contrato del internet es responsable de todo lo que se usa en el módem, todo lo que se descarga, entonces tienes que tener cuidado de a quién le prestas tu contraseña”, explicó luego de que finalmente llegó a un acuerdo con el equipo defensor de Adam Sanlder para pagar tres mil dólares en ese momento.

“Firmé un acuerdo, un settlement agreement, en donde me quitaban de la lista negra y no iba a quedar ningún récord federal en mi historial. Hasta le pedí a mi abogado que me tomara una foto para que quedara de recuerdo.

MF