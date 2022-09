Netflix: Maya Hawke, de "Stranger Things", quiere que maten a su personaje

Antes de que se estrenara la cuarta temporada de "Stranger Things", Matt y Ross Duffer, sus creadores, sugirieron que asesinarían a varios de los personajes principales de la serie, sin embargo, fue algo que no ocurrió y la mayoría de habitantes de Hawkins estarán presentes en la quinta y última entrega de uno de los proyectos más exitosos de Netflix.

"Rolling Stone" habló recientemente con Maya Hawke, que se unió al elenco en la tercera temporada, y confesó que le encantaría que los Duffer asesinaran a Robin. "Bueno, es la última temporada, así que la gente probablemente va a morir", estimó la actriz de 24 años. "Me encantaría morir y tener mi momento de héroe. Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor", argumentó.

Pero aunque Hawke cree en la posibilidad de que los creadores den un destino de muerte a los protagonistas, también reconoció que si muchos de los personajes continúan con vida es debido a que Matt y Ross se han encariñado tanto con los papeles, como con las actrices y actores que los personifican.

"Me encanta la forma en que los Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no desearía que desaparezca", indicó.

FS