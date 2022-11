Hoy viernes 4 de noviembre se estrena en la plataforma Netflix la serie de crimen y suspenso “El Secreto de la Familia Greco”, una producción de Telemundo protagonizada por Fernando Colunga, Lisa Owen y Manuel Masalva, entre otros. La trama aborda la vida de una familia aparentemente perfecta que secuestra en secreto a personas adineradas para pedir rescate y así mantener su alto nivel de vida.

Sobre la serie, charló con EL INFORMADOR Manuel Masalva, quien interpreta al hijo mayor de esta familia, llamado “Andrés Greco”. Fernando Colunga y Lisa Owen como “Aquiles” y “Marta”, son los padres de esta estirpe peligrosa. “El lanzamiento es internacional a través de Netflix, estamos muy contentos, nerviosos y ansiosos”, la trama es una adaptación de una historia argentina basada en hechos reales.

“Es una historia que merece ser contada porque puede ser adaptada en cualquier folclor o idioma, creo yo. Es una historia oscura, un poco perversa sobre una familia en la época de los (años) 80. ‘Aquiles Greco’ es el parteaguas de esta trama, él decide crear una especie de clan secreto, principalmente con sus dos hijos, en este caso con mi personaje, ‘Andrés’, quien es el hijo mayor y que siempre ha estado pegado a su padre, siguiendo su ejemplo”.

Pero todo cambia en la existencia de los “Greco” cuando “llega este momento de la vida donde el padre enloquece y comete esta atrocidad, en la cual ‘Andrés’ se ve involucrado y le cambia la vida totalmente, se torna muy complicado su existir y eso lo hace un personaje muy rico para interpretar como actor, para mí es un privilegio”.

Manuel resalta que este papel “ha sido una aventura increíble. ‘Andrés’ juega polo, tiene buenos sentimientos, tiene a su novia y un buen círculo social, pero las decisiones de su padre lo llevarán al límite”.

En varios proyectos a Manuel le ha tocado ser parte de historias ambientadas en otras épocas, por ejemplo en “Narcos: México” que ocurre en años similares, en los 80. “De hecho, en la mayoría de los proyectos que he hecho, ya sea serie, novela y hasta una película, estamos en escenario de época y ahora no es la excepción, estamos en los 80 y como que la época me sigue mucho, la verdad me siento muy familiarizado, me considero muy vintage, muy retro, así que fue una aventura más, me encanta esa época y por supuesto que una historia así de interesante en ese momento, pues tiene sus toques relevantes de ambientación, vestuario y música”, donde también se manifiesta el impacto social y político en la trama.

El actor comparte además que esta serie no tiene un enfoque de melodrama, es más bien una combinación de thriller y suspenso, “todo se desarrolla intrafamiliarmente, así que muchas veces también llegué a interpretar (sus escenas) como una pieza de drama, en un concepto más cinematográfico”.

Aprende de diversas estrellas

Sobre trabajar con Fernando Colunga, quien interpreta a su padre en la serie, señala que esto ha sido toda una sorpresa para él. “Yo hice mi audición, me quedé con el personaje y después yo me enteré quiénes iban a ser mis compañeros, fue una grata sorpresa, un sueño hecho realidad porque yo a Fernando lo conozco mucho antes de ser actor, desde que era pequeño, es una figura muy importante y fue un honor trabajar a su lado, es un actor súper respetuoso que me dio una lección de profesionalismo, disciplina y puntualidad como nadie, la verdad es que mis respetos, pero no nada más él, también Lisa Owen y Antonio de la Vega, quienes son grandes referentes con una gran trayectoria”.

El elenco se conforma con estrellas que provienen de distintas plataformas como el cine y la televisión. Manuel espera que el público se enganche con esta gran historia llena de suspenso donde se apuesta por la calidad y la entrega.

CT