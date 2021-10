Netflix no deja de sorprender a los espectadores y esta vez se estrena una serie llamada “Las cosas por limpiar”, en los utimos días se ha vuelto tendencia por los temas que toca la serie y que se viven día con día en la sociedad, como es la violencia intrafamiliar, violencia de género y las dificultades que pasa una madre soltera para salir adelante.

Esta serie está basada en hechos reales sobre la vida de la escritora Stephanie Land, de su libro Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, (Criada: trabajo duro, poco pago) el cual fue uno de los más vendidos en 2019, según el New York Times.

La historia cuenta las dificultades que tuvo que atravesar la escritora tras quedar embarazada y afrontar la vida pasando momentos de pobreza y de violencia.

Los protagonistas de la serie son Margaret Qualley (Alex), Andie MacDowell (Paula), Billy Burke (Hank), Nick Robinson (Sean), Anika Noni Rose (Regina) y Tracy Vilar (Yolanda)

La actriz Margot Robbie y el actor John Wells son los productores de la serie "Las cosas por limpiar".

¿De qué trata la serie de Netflix “Las cosas por limpiar”?

“Las cosas por limpiar” trata sobre una chica llamada "Alex Rusell" (Margaret Qualley) que toma la decisión de separarse de su pareja tras ser violentada, ella sueña con volverse escritora pero con la situación que pasa es imposible que pueda logarlo, por lo que debe salir a adelante como madre soltera y poder mantener a su hija.

"Alex" recibe ayuda por el departamento de asistencia social, pero se ve con la necesidad de conseguir un trabajo lo antes posible para poder obtener ayuda por parte del estado, por lo que recurre a una empresa de aseo donde obtiene un empleo y debe limpiar casas de personas ricas, a pesar de ser muy mal pagado, la joven madre da lo mejor para poder salir adelante junto con su hija.

Tras recibir el empleo, "Alex" se ve con la necesidad de llevar a su hija con su madre "Paula" (Andie MacDowell), que tiene bipolaridad y comportamientos impredecibles, por lo que la niña también corre peligro.

La serie de Netflix , “Las cosas por limpiar”, se estrenó el 1 de octubre y cuenta con 10 capítulos los cuales puedes verlos en la plataforma de streaming.

Los usuarios en las redes sociales comparten su punto de vista sobre la serie y algunos de ellos se muestran sorprendidos por la historia que se vive en “Las cosas por limpiar”

