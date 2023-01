Finalmente la película de drama Ruido llega a la plataforma de streaming Netflix, protagonizada por Julieta Egurrola.

Escrita y dirigida por Natalia Beristáin, Ruido da a conocer la historia de Julia. Julia es una de tantas madres, hermanas, hijas, compañeras que han sido atravesadas por alguna de las muchas violencias de un territorio en guerra con sus mujeres.

Ruido. ESPECIAL/NETFLIX.

En ésta, Julia busca a Ger, su hija; y al hacerlo irá tejiendo redes con distintas mujeres y sus diversas luchas.

En este largometraje destaca la actuación de la actriz mexicana Julieta Egurrola, quien es dirigida por su hija, Natalia Beristáin, en una película en la que ambas reflejan una realidad que debe ser contada.

Sobre Ruido, la directora comenta que “por diez años he pensado en esta historia; me parece que necesitamos entender que cuando hablamos de cifras de desaparecidos y desaparecidas, estamos hablando de historias de vida, familias rotas y dolores innombrables. La única forma que tengo para hablar de eso es a través del cine". Agrega que “hicimos lazos con la sociedad civil, con algunas de las personas que viven con este dolor en su día a día; son justo estos lazos y estas personas lo que me hace sentir esperanza por este país”.

Ruido se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 en octubre pasado, con la participación de la directora Natalia Beristáin, así como de Julieta Egurrola, Teresa Ruiz, Arturo Beristáin y las madres de desaparecidos, Edith y Lupita.

Natalia mencionó que "México está atravesado por historias violentas y brutales que marcan la vida de familias destrozadas por las desapariciones. Desde ahí filmamos esta película y llamamos a expandir un ruido tan atractivo e inspirador, como molesto e incómodo, que teja lazos al interior de la sociedad para cambiar una realidad nacional que nos agravia. Se trata de tener presente el poder de lo colectivo en la búsqueda de verdad, justicia y memoria”.

Asimismo, la película se presentó en noviembre en un espacio de reflexión, dolor y esperanza en la Cineteca Alameda de San Luis Potosí, en la que estuvieron presentes la directora, parte del elenco así como Edith y Lupita, representantes del colectivo Voz y Dignidad por los nuestros S.L.P., en compañía de otros colectivos de búsqueda y familiares de víctimas de desapariciones en México.

En esta ocasión, la cineasta afirmó que “tener la oportunidad de regresar al estado donde filmamos buena parte de la película y presentarle el trabajo realizado no solo a todas las personas que trabajaron en la producción, sino especialmente a las familias que conforman el colectivo de Voz y Dignidad (así como a representantes de otras cinco colectivas de búsqueda de diversos estados del país) ha sido de las experiencias más poderosas en mi vida profesional. La función de hace unos días fue un recordatorio poderosísimo de por qué hicimos esta película”.

Ruido ya obtuvo el Premio de la Cooperación Española en el Festival de Cine de San Sebastián. El filme también cuenta con las actuaciones de Arturo Beristáin, Teresa Ruiz y Mónica del Carmen.

