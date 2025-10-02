Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 2 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este jueves 2 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Europa League hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Conference League EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs KF Shkendija | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Dynamo Kyiv vs Crystal Palace | 10:45 horas | FOX Sports 3, Amazon Prime Video  |
  • Lech Poznan vs Rapid Wien | 10:45 horas | FOX Sports App |
  • AC Omonia vs Mainz 05 | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Lausanne Sport vs Breidablik UBK | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps | 10:45 horas | FOX Sports App|
  • KuPS vs FC Drita | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Jagiellonia Bialystok vs Hamrun Spartans | 10:45 horas | FOX Sports App |
  • FC Noah vs HNK Rijeka | 10:45 horas | FOX Sports App |
  • Fiorentina vs Sigma Olomouc | 13:00 horas | FOX Sports 3, Amazon Prime Video  | 
  • Sparta Praha vs Shamrock Rovers | 13:00 horas | FOX Sports App |
  • Legia Warszawa vs Samsunspor | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Aberdeen vs Shakhtar Donetsk | 13:00 horas | FOX Sports App |
  • Slovan Bratislava vs Strasbourg Alsace | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • AEK Larnaca vs AZ Alkmaar | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Shelbourne FC vs BK Häcken | 13:00 horas | FOX Sports App |
  • Raków Częstochowa vs FCU Craiova 1948 | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • NK Celje vs AEK FC | 13:00 horas | FOX Sports App |

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Europa League EN VIVO

  • AS Roma vs Lille | 10:45 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports |
  • Bologna vs Freiburg | 10:45 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |
  • Celtic FC vs SC Braga | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • FCSB vs Young Boys | 10:45 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports 2 |
  • Viktoria Plzen vs Malmö FF | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Fenerbahçe vs Nice | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • PFC Ludogorets vs Real Betis | 10:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Panathinaikos vs Go Ahead Eagles | 10:45 horas | Fox Sports App |
  • SK Brann vs Utrecht | 10:45 horas | Disney+ Premium |
  • Celta vs PAOK FC | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Genk vs Ferencvaros | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • Feyenoord vs Aston Villa | 13:00 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports |
  • FC Porto vs Crvena Zvezda | 13:00 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports 2 |
  • Olympique de Lyon vs Red Bull Salzburg | 13:00 horas | Disney+ Premium |
  • FC Basel vs Stuttgart | 13:00 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |
  • Nottingham Forest vs FC Midtjylland | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Sturm Graz vs Rangers FC | 13:00 horas | Fox Sports App |
  • Maccabi Tel Aviv FC vs GNK Dinamo Zagreb | 13:00 horas | Fox Sports App |

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Estados Unidos vs Francia | 14:00 horas | ViX Premium | 
  • Colombia vs Noruega | 14:00 horas | ViX Premium | 
  • Nigeria vs Arabia Saudita | 17:00 horas | ViX Premium | 
  • Sudáfrica vs Nueva Caledonia | 17:00 horas | ViX Premium | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

