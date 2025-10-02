Sigue la actividad del futbol internacional y en México este jueves 2 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Europa League hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Conference League EN VIVO

Rayo Vallecano vs KF Shkendija | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Dynamo Kyiv vs Crystal Palace | 10:45 horas | FOX Sports 3, Amazon Prime Video |

Lech Poznan vs Rapid Wien | 10:45 horas | FOX Sports App |

AC Omonia vs Mainz 05 | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Lausanne Sport vs Breidablik UBK | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps | 10:45 horas | FOX Sports App|

KuPS vs FC Drita | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Jagiellonia Bialystok vs Hamrun Spartans | 10:45 horas | FOX Sports App |

FC Noah vs HNK Rijeka | 10:45 horas | FOX Sports App |

Fiorentina vs Sigma Olomouc | 13:00 horas | FOX Sports 3, Amazon Prime Video |

Sparta Praha vs Shamrock Rovers | 13:00 horas | FOX Sports App |

Legia Warszawa vs Samsunspor | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Aberdeen vs Shakhtar Donetsk | 13:00 horas | FOX Sports App |

Slovan Bratislava vs Strasbourg Alsace | 13:00 horas | Disney+ Premium |

AEK Larnaca vs AZ Alkmaar | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Shelbourne FC vs BK Häcken | 13:00 horas | FOX Sports App |

Raków Częstochowa vs FCU Craiova 1948 | 13:00 horas | Disney+ Premium |

NK Celje vs AEK FC | 13:00 horas | FOX Sports App |

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Europa League EN VIVO

AS Roma vs Lille | 10:45 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports |

Bologna vs Freiburg | 10:45 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |

Celtic FC vs SC Braga | 10:45 horas | Disney+ Premium |

FCSB vs Young Boys | 10:45 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports 2 |

Viktoria Plzen vs Malmö FF | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Fenerbahçe vs Nice | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

PFC Ludogorets vs Real Betis | 10:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

Panathinaikos vs Go Ahead Eagles | 10:45 horas | Fox Sports App |

SK Brann vs Utrecht | 10:45 horas | Disney+ Premium |

Celta vs PAOK FC | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |

Genk vs Ferencvaros | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Feyenoord vs Aston Villa | 13:00 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports |

FC Porto vs Crvena Zvezda | 13:00 horas | Amazon Prime Video , FOX Sports 2 |

Olympique de Lyon vs Red Bull Salzburg | 13:00 horas | Disney+ Premium |

FC Basel vs Stuttgart | 13:00 horas | FOX Sports Premium, Amazon Prime Video |

Nottingham Forest vs FC Midtjylland | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Sturm Graz vs Rangers FC | 13:00 horas | Fox Sports App |

Maccabi Tel Aviv FC vs GNK Dinamo Zagreb | 13:00 horas | Fox Sports App |

Partidos hoy jueves 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

Estados Unidos vs Francia | 14:00 horas | ViX Premium |

Colombia vs Noruega | 14:00 horas | ViX Premium |

Nigeria vs Arabia Saudita | 17:00 horas | ViX Premium |

Sudáfrica vs Nueva Caledonia | 17:00 horas | ViX Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

