Sean "Diddy" Combs es sentenciado a más de dos años de prisión

Este viernes 3 de octubre, Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a más de cuatro años en prisión por ofensas relacionadas a la prostitución en un caso que atrapó la atención global por las fiestas fetichistas que habrían estado rodeadas de violencia llamadas “Freak offs”.

Los abogados del magnate musical pedían una sentencia menor a 14 meses luego de que se le hubieran descartado los cargos por crimen organizado y tráfico de personas. Mientras que el gobierno de Estados Unidos, quien acusó originalmente a Combs, solicitaba una sentencia de más de 11 años.

Combs recibió sentencia por cargos relacionados al transporte y organización de viajes para encuentros sexuales entre mujeres y hombres escorts para las fiestas conocidas como "freak offs". Dos de esas mujeres testificaron en contra del músico y productor, entre ellas Cassandra Ventura, su ex pareja quien señaló haber sido víctima de violencia de parte del artista.

Sean "Diddy" Combs solicitó piedad después de haber pedido perdón a sus ex novias y familia involucrada así como a la comunidad, aceptando una conducta "desgradable, vergonzosa y enferma".

La sentencia fue anunciada luego de una larga audiencia a la que acudieron los cinco abogados de Combs así como sus seis hijos quienes habían solicitado perdón para su padre.

"Diddy" fue declarado culpable por cargos relacionados con el transporte de personas con los propósitos de prostitución.

Con información del NYT

