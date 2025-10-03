Walter Mercado: Números mágicos del 3 al 5 de octubre

En la astrología, los “números mágicos” ocupan un lugar especial, se les atribuye la capacidad de atraer fortuna, abrir caminos y brindar claridad en momentos de incertidumbre y Walter Mercado sugiere que este fin de semana se debe prestar atención a estas cifras, pues representan vibraciones energéticas que podrían influir en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.Walter Mercado señala que cada signo zodiacal cuenta con números específicos que pueden favorecerlo en este periodo y que estos funcionan como símbolos de protección y prosperidad, y suelen recomendarse para tomar decisiones importantes, desde elegir una fecha significativa hasta realizar proyectos personales o profesionales.Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.Números mágicos: 7, 19, 28.Números mágicos: 4, 16, 22.Números mágicos: 3, 11, 29.Números mágicos: 2, 12, 30.Números mágicos: 1, 10, 21.Números mágicos: 5, 14, 25.Números mágicos: 6, 15, 24.Números mágicos: 9, 18, 27.Números mágicos: 8, 17, 26.Números mágicos: 13, 20, 31.Números mágicos: 11, 23, 32.Números mágicos: 9, 18, 33. YC