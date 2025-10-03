Viernes, 03 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 3 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este jueves 2 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX, hasta el Mundial Sub-20 y algunas ligas de Europa, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Necaxa vs Pachuca | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |
  • Mazatlán vs San Luis | 21:00 horas | Caliente TV |
  • Atlas vs Juárez | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tapatío vs Alebrijes Oaxaca | 17:00 horas | AYM Sports |
  • Irapuato vs Correcaminos | 19:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Tepatitlán vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports |
  • Club Atlético La Paz vs Cancún FC | 21:00 horas | Latin American Sports TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Osasuna vs Getafe | 13:00 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Bournemouth vs Fulham | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Hellas Verona vs Sassuolo | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO EN VIVO

  • Paris FC vs Lorient | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Hoffenheim vs FC Köln | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Ucrania vs Paraguay | 14:00 horas | ViX Premium, FIFA+ | EN VIVO |
  • Panamá vs Corea del Sur | 14:00 horas | ViX Premium, FIFA+|
  • Egipto vs Chile | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, FIFA+ |
  • Nueva Zelanda vs Japón | 17:00 horas | ViX Premium, FIFA+ | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones