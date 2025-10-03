Sigue la actividad del futbol internacional y en México este jueves 2 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX, hasta el Mundial Sub-20 y algunas ligas de Europa, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Pachuca | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |

Mazatlán vs San Luis | 21:00 horas | Caliente TV |

Atlas vs Juárez | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Alebrijes Oaxaca | 17:00 horas | AYM Sports |

Irapuato vs Correcaminos | 19:00 horas | Latin American Sports TV |

Tepatitlán vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports |

Club Atlético La Paz vs Cancún FC | 21:00 horas | Latin American Sports TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Osasuna vs Getafe | 13:00 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

Bournemouth vs Fulham | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

Hellas Verona vs Sassuolo | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO EN VIVO

Paris FC vs Lorient | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Hoffenheim vs FC Köln | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 3 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Ucrania vs Paraguay | 14:00 horas | ViX Premium, FIFA+ | EN VIVO |

Panamá vs Corea del Sur | 14:00 horas | ViX Premium, FIFA+|

Egipto vs Chile | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, FIFA+ |

Nueva Zelanda vs Japón | 17:00 horas | ViX Premium, FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

