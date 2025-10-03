Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este viernes 3 de octubre con una agenda que promete grandes emociones, tres duelos que podrían ser determinantes en la pelea por puestos de clasificación. Los aficionados podrán disfrutar de cada encuentro EN VIVO gracias a las diferentes opciones de transmisión en televisión y plataformas digitales.

La Jornada 12 (J12) arranca con choques que enfrentan a equipos en situaciones contrastantes: algunos buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que otros luchan por salir del fondo y recuperar terreno. En caso de que te interese, te compartimos la agenda completa de partidos, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle del futbol mexicano.

Partidos de la Liga MX hoy viernes 3 de octubre - Jornada 12 EN VIVO

Necaxa vs Pachuca | 19:00 horas | Transmisión: Claro Sports, YouTube Claro Sports, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network |

Mazatlán vs San Luis | 20:00 horas | Transmisión: Caliente TV |

Atlas vs FC Juárez | 21:05 horas | Transmisión: ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 3 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

