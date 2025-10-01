Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Los cinco estrenos más esperados de Netflix en octubre de 2025

Consulta cuáles son los lanzamientos más esperados de este mes en Netflix

Por: Xochitl Martínez

"Nadie nos vio partir" estará disponible en Netflix el 15 de octubre. ESPECIAL/NETFLIX.

Inicia octubre y con éste las nuevas programaciones en las plataformas de streaming no se hacen esperar. Y en Netflix muchos de sus suscriptores ya esperan algunas series, películas o programas, por eso aquí consulta cinco de los estrenos más esperados para este mes en Netflix, revisa las fechas de lanzamiento y agenda tu estreno preferido.

Victoria Beckman

Es una serie documental que se estrena el próximo 9 de octubre en Netflix. La ex Spice Girl Victoria Beckham, hoy convertida en diseñadora, habla a corazón abierto sobre su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París. De los realizadores de Beckham, serie ganadora del Emmy®.

Nadie nos vio partir

Es una serie mexicana que estará disponible a partir del 15 de octubre en Netflix. En medio de un divorcio, una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos en un conflicto que marcará su vida. Basada en hechos reales. Con las actuaciones de Tessa Ía, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina.

Los tres estrenos imperdibles de hoy en Netflix

La Diplomática: Temporada 3

Es una serie de drama y thriller que hará su tercera entrega el próximo 16 de octubre en Netflix. En medio de una crisis diplomática, la embajadora Kate Wyler enfrentará una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales. Con Keri Russell, Allison Janney, Rufus Sewell, David Gyasi, Bradley Whitford.

Nadie quiere esto: Temporada 2

La serie de comedia y romance comedia estrenará su segunda temporada el próximo 23 de octubre en Netflix con 10 episodios. Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba. Con Kristen Bell y Adam Brody.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Es una serie documental musical de cuatro episodios que estará disponible a partir del 30 de octubre en Netflix. Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor mexicano Juan Gabriel.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones