Inicia octubre y con éste las nuevas programaciones en las plataformas de streaming no se hacen esperar. Y en Netflix muchos de sus suscriptores ya esperan algunas series, películas o programas, por eso aquí consulta cinco de los estrenos más esperados para este mes en Netflix, revisa las fechas de lanzamiento y agenda tu estreno preferido.

Victoria Beckman

Es una serie documental que se estrena el próximo 9 de octubre en Netflix. La ex Spice Girl Victoria Beckham, hoy convertida en diseñadora, habla a corazón abierto sobre su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París. De los realizadores de Beckham, serie ganadora del Emmy®.

Nadie nos vio partir

Es una serie mexicana que estará disponible a partir del 15 de octubre en Netflix. En medio de un divorcio, una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos en un conflicto que marcará su vida. Basada en hechos reales. Con las actuaciones de Tessa Ía, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina.

La Diplomática: Temporada 3

Es una serie de drama y thriller que hará su tercera entrega el próximo 16 de octubre en Netflix. En medio de una crisis diplomática, la embajadora Kate Wyler enfrentará una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales. Con Keri Russell, Allison Janney, Rufus Sewell, David Gyasi, Bradley Whitford.

Nadie quiere esto: Temporada 2

La serie de comedia y romance comedia estrenará su segunda temporada el próximo 23 de octubre en Netflix con 10 episodios. Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba. Con Kristen Bell y Adam Brody.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Es una serie documental musical de cuatro episodios que estará disponible a partir del 30 de octubre en Netflix. Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor mexicano Juan Gabriel.

