Netflix lanza este martes 19 de agosto dos documentales en diferente formato, se trata de una serie y una película, que sin duda captarán la atención de los suscriptores. Si te gustan los deportes o la música, estas opciones que Netflix tiene hoy para ti son la alternativa para ver en tu tiempo dedicado al entretenimiento audiovisual.

America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys. ESPECIAL/NETFLIX.

America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys

Es una serie documental deportiva que ya está disponible en Netflix. La trama dirigida por Chapman y Maclain Way explora la historia de los Vaqueros y el impacto de Jerry Jones en la NFL. Lo que comenzó como una compra osada terminó moldeando al equipo de fútbol americano más icónico de la década de 1990. En poco más de 10 años, las temerarias estrategias de negocios de Jones revolucionaron el deporte a nivel mundial y le ayudaron a cosechar tres títulos de la NFL. Mediante entrevistas de primera mano y material inédito, esta serie analiza los altibajos de la trayectoria de los Dallas Cowboys, que lograron convertirse en la franquicia deportiva más valiosa del mundo.

DEVO: La banda más incomprendida de Estados Unidos. ESPECIAL/NETFLIX.

DEVO: La banda más incomprendida de Estados Unidos

Es una película documental de música que ya se puede ver en Netflix. En 1980, la banda de new wave Devo alcanzó el éxito masivo con su sencillo Whip It y difundió su mensaje sobre la involución social, que se concibió como respuesta al tiroteo en la Universidad Estatal de Kent en 1970.

XM