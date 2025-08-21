Top 10 de peliculas románticas más aclamadas en NETFLIX

Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas para los amantes del cine romántico. Desde clásicos contemporáneos hasta estrenos originales, el catálogo ofrece historias capaces de conmover, divertir y acompañar en cualquier estado de ánimo.

Películas románticas en Netflix

A continuación, presentamos el top 10 de las películas románticas más aclamadas disponibles actualmente en Netflix, seleccionadas por su popularidad, valoración crítica y relevancia entre los estrenos recientes:

1. To All the Boys I’ve Loved Before (A todos los chicos de los que me enamoré)

Un clásico juvenil que se ha convertido en fenómeno global. La historia de Lara Jean y sus cartas secretas sigue siendo una de las favoritas del público joven.

2. Past Lives (Vidas pasadas)

Aclamada por la crítica internacional, esta cinta explora el destino y las decisiones en torno al amor cuando dos personas se reencuentran después de años.

3. Set It Up (Cómo deshacerte de tu jefe)

Una comedia romántica ligera y divertida sobre dos asistentes que intentan emparejar a sus jefes… sin imaginar lo que eso significará para ellos mismos.

4. La Dolce Villa (La Dolce Villa)

Estrenada en 2025, esta producción original de Netflix transporta a la Toscana en una historia de redescubrimiento personal y amor inesperado.

5. The Life List (Mi lista de deseos)

Protagonizada por Sofia Carson, narra la historia de una joven que busca cumplir sus deseos pendientes, encontrando el amor en el camino. Fue tendencia mundial en la plataforma tras su estreno.

6. Love at First Sight (Amor a primera vista)

Una historia sobre conexiones improbables que surgen en un aeropuerto y cambian la vida de sus protagonistas.

7. Chasing the Wind (Persiguiendo el viento)

Producción turca lanzada este año, que combina romance y drama en un relato lleno de emociones.

8. Sosyal Climbers (Trepa social)

Comedia romántica filipina que arrasó en Netflix Asia y que este 2025 ha logrado conquistar nuevos públicos.

9. A Lagos Love Story (Una historia de amor en Lagos)

Una comedia romántica nigeriana fresca y vibrante que ha ganado popularidad en distintos países gracias a su autenticidad y humor.

10. Anyone But You (Cualquiera menos tú)

Inspirada en Much Ado About Nothing, ofrece un romance moderno con toques de comedia, destacando entre lo más visto en Netflix.

AS