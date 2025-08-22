Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 22 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs San Luis | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi |

Juárez vs Santos | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Xolos vs Chivas | 21:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Venados vs Club Atlético La Paz | 19:00 horas | Por confirmar |

Tepatitlán vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Por confirmar |

Leones Negros vs Tapatío | 20:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Real Betis vs Alavés | 13:30 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

West Ham vs Chelsea | 13:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Francia Ligue 1 EN VIVO

PSG vs Angers | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Amistoso Femenino EN VIVO

Liga MX Femenil All-Star vs Barcelona Femenino | 20:30 horas | Por confirmar |

Partidos hoy viernes 22 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Bayern Munich vs RB Leipzig | 12:30 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

