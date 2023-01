Llega el fin de semana y aquellos aficionados a los contenidos de streaming, ya pueden ver nuevas series, películas y programas durante el mes. Netflix, la plataforma de streaming más famosa del mundo estrena hoy tres nuevos contenidos que no te puedes perder.

Así que prepara tu espacio para descansar y entretenerte un momento con nuevas historias, después de tus actividades cotidianas, tus snacks favoritos con la mejor compañía y diviértete con las nuevas historias.

Sky Rojo. ESPECIAL/NETFLIX.

Sky Rojo

Es una nueva serie de acción, humor negro y pura adrenalina de los creadores de La casa de papel, que llega hoy a Netflix.

La historia creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato se centra en tres mujeres, Coral, Wendy y Gina, quienes emprenden una huida en busca de su libertad, mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas iniciarán una carrera desesperada en la se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más.

La serie tiene ocho episodios y las actuaciones de Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado.

Break Point. ESPECIAL/NETFLIX.

Break Point

Es una serie documental de 10 episodios que a partir de hoy está disponible en Netflix. Del equipo detrás de Formula 1: Drive to Survive llega Break Point, una mirada íntima de un selecto grupo de tenistas dentro y fuera de la cancha que participan en los más exigentes torneos con la esperanza de ganar la final y convertirse en los número uno del mundo. Mientras algunas de las leyendas del tenis llegan al ocaso de su carrera, una nueva generación empieza a tomar protagonismo.

Break Point muestra el lado más íntimo de los tenistas en el transcurso de un año, en el que compiten en los circuitos de la ATP y la WTA. Desde angustias y lesiones que amenazan sus carreras hasta grandes victorias y momentos personales, los espectadores podrán ver el día a día de las estresantes vidas de algunos de los mejores jugadores de tenis del mundo.

Perro Perdido. ESPECIAL/NETFLIX.

Perro Perdido

Es una película basada en el libro Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home de Pauls Toutonghi.

La emotiva trama es dirigida por Stephen Herek y protagonizada por Rob Lowe, Kimberly Williams-Paisley y Johnny Berchtold.

El drama comienza cuando un joven pierde a su adorado perro en el sendero de los Apalaches, él y su padre deberán iniciar una búsqueda desesperada para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Perro Perdido se basa en una increíble historia real de humanidad y heroísmo cotidiano.

XM