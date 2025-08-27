Cinemex se luce este jueves 28 de agosto con dos estrenos

Este jueves 28 de agosto, Cinemex renueva su cartelera con dos estrenos que prometen mantener al público al borde del asiento.

Entre intensas historias de acción, aventuras cargadas de adrenalina y relatos donde las emociones se convierten en el motor principal, la pantalla grande se prepara para ofrecer experiencias que van más allá del entretenimiento, invitando a los espectadores a sumergirse en mundos llenos de riesgo, pasión y segundas oportunidades.

A continuación te compartimos los dos estrenos imperdibles de este jueves 28 de agosto que trae Cinemex:

“Escape Explosivo”

Uno de los estrenos de este jueves 28 en Cinemex, es la película de “Escape Explosivo”, una cinta que combina persecuciones, acción y romance en medio del peligroso mundo del narcotráfico internacional.

La historia sigue a John Lawlor, un agente de la DEA dispuesto a todo con tal de atrapar a los criminales más buscados, y a Joey, una conductora temeraria en Taipei, experta en escapar de cualquier situación.

Lo que nunca debió suceder entre ellos fue el amor… pero el destino tiene otros planes. Quince años después, ambos se reencuentran en un fin de semana lleno de adrenalina, donde la misión de atrapar a un poderoso narcotraficante quedará en segundo plano frente al desafío más complicado: darse una segunda oportunidad en el amor.

“La Odisea: El Regreso”

También llega a la gran pantalla “La Odisea: El Regreso”, una propuesta épica que revisita el mítico viaje de Odiseo desde una mirada más humana y emocional, marcada por la guerra, el desarraigo y la lucha por recuperar lo perdido.

Después de veinte años de ausencia, Odiseo (Ralph Fiennes) vuelve a Ítaca en un estado casi irreconocible: cansado, herido y lejos del héroe que partió a combatir en la guerra de Troya.

Mientras tanto, su esposa Penélope (Juliette Binoche) vive atrapada en su propio hogar, asediada por hombres que buscan ocupar el trono y reclamar su mano. Ahora, Odiseo no solo debe enfrentarse a los rivales que amenazan su reino, sino también a las cicatrices de su pasado, en una batalla íntima donde el mayor desafío será reconquistar a su familia y al amor que estuvo a punto de perder para siempre.

