Netflix ha vivido un año de altibajos y contrastes con las diversas actualizaciones que ha atravesado para sortear sus costos, pérdidas y ganancias. Desde eliminar las cuentas compartidas hasta volver obligatorios los anuncios en sus paquetes más económicos, la plataforma más popular de streaming no ha salido sin críticas de la turbulencia.

No obstante, a pesar de las inconsistencias y la incertidumbre, los estrenos no han dejado de llegar a Netflix, y agosto tampoco será la excepción. Agosto en particular viene repleto de novedades y actualizaciones para todos los gustos, edades y miembros de la familia, con películas, documentales, series que se esperan con ansias, y otros clásicos que se reintegran a la plataforma.

Estos son todos los estrenos de Netflix para agosto 2023:

Estrenos de series en Netflix

El abogado del Lincoln: Temporada 2 - Parte 2 (3/8/2023)

Heartstopper: Temporada 2 (3/8/2023)

Seducción fatal: Volumen 2 (4/8/2023)

Zombiverso (8/8/2023)

Contacto especial (12/8/2023)

El Elegido (16/8/2023)

La chica enmascarada (18/8/2023)

The Walking Dead: Temporada 11 (20/8/2023)

¿Quién es Erin Carter? (24/8/2023)

El club de los lectores criminales (25/8/2023)

One Piece (31/8/2023)

Estrenos de películas en Netflix

Llámame por tu nombre (1/8/2023)

Agente Stone (11/8/2023)

Rocketman (15/8/2023)

¡No estás invitada a mi bat mitzvá! (25/8/2023)

La gran seducción (30/8/2023)

Los Juegos del Hambre: En llamas (31/8/2023)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1) (31/8/2023)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2) (31/8/2023)

Estrenos de documentales

Intoxicación: La cruda verdad sobre nuestra comida (2/8/2023)

Depp vs. Heard (16/8/2023)

Películas y series infantiles que llegan en agosto

Las Tortugas Ninja (1/8/2023)

Stuart Little, Un Ratón en la Familia (1/8/2023)

Stuart Little 2: La aventura continúa (1/8/2023)

El Rey Mono (18/8/2023)

Novedades de anime para agosto

Resident Evil: Infierno (1/8/2023)

Paprika: El reino de los sueños (1/8/2023)

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2) (8/8/2023)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del distrito de entretenimiento (11/8/2023)

FS