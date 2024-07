A punto de estrenar su cuarta temporada, “Emily en París” es la opción perfecta para conocer la vida cotidiana de esta urbe desde la perspectiva americana, a través de los ojos de una chica estadounidense, quien, en la historia, debe trasladarse a esta ciudad por cuestiones de trabajo.

La primera temporada se estrenó en 2020, en plena pandemia, lo que la convirtió en una de las series favoritas del público.

Escrita por Darren Star, el mismo detrás de "Sex and the city" y "Younger", y protagonizada por Lily Collins, quien da vida a Emily Cooper, narra la travesía de una joven mercadóloga que se muda a París para seguir de cerca de una agencia francesa que acaba de ser adquirida por la empresa para la que trabaja. Pero, además de experimentar un choque de culturas, Emily se dará cuenta que, aunque es conocida como la ciudad del amor, los romances parisinos no son como los imagina.

Aunque la mayoría de la serie se grabó en Paris, algunas escenas fueron realizadas en Nueva York.

Pero las cuatro temporadas que ya tiene en su haber son clara muestra de que la serie se reivindicó y logró la aprobación del público, quien espera en los nuevos episodios la continuación entre el cuadrado amoroso conformado por Emily, el chef Gabriel; su exnovio, Alfie; y su amiga Camille (y ex de Gabriel, con quien espera un hijo).

¿Dónde ver?: Netflix

La primera parte de la cuarta temporada llega el 15 de agosto y la segunda, el 12 de septiembre.