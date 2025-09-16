Para su nuevo filme como director, Ben Affleck se apoyó en los actores mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez para afinar situaciones, diálogos e incluso escenografías que se verán y escucharán en la historia cinematográfica ahora en posproducción.

“Animals”, filmada en el primer cuatrimestre de este año, cuya trama se ha mantenido bajo llave, es un thriller criminal que gira en torno a un secuestro.

Y durante los trabajos previos, el intérprete de “Batman”, que también protagoniza esta aventura, platicó mucho con sus colegas de “La tirisia” y “Nosotros los Nobles”, respectivamente, para ser lo más exacto en los personajes mexicanos que aparecerán en el largometraje.

“Él es alguien muy abierto, nos dijo: ‘ustedes son los mexicanos y ustedes son los que me van a decir qué está bien, qué está mal, que le quito, que le pongo’. Al final no conoce nuestro universo, fue amable y generoso de decir: ‘lo que quieran, lo cambian’, creo que se hasta aumentaron escenas a partir de nuestras pláticas”, cuenta Paz.

De pronto, relata la actriz, estaban todos los departamentos (de arte, vestuario) y Affleck todo el tiempo escuchaba sus sugerencias.

“Decía: ‘mira, ella dice que necesita kleenex, una jarra’ y decía que apuntaran, o comentábamos: ‘creo que aquí el personaje debe tomar café’, y lo traían, nos escucharon y era muy padre eso”, dice.

En “Animals” también participan Gillian Anderson, Kerry Washington y Steven Yeun (Minari).

Afleck tiene relación cercana con México desde su adolescencia, cuando viajó durante un año por varios destinos turísticos para “The voyage of the Mimi”, una serie para niños con temática arqueológica, aprendiendo español.

“Le encanta platicar, le encanta el español, México... Hablamos de la vida, del guion, de los hijos, o sea él y todo; fue tan chido llegar a ese set con Gillian, con Kerry. Los grandes son cercanos, amables, buenos compañeros, también los productores; no se necesita ser mala persona para tener autoridad”, considera.

Entre nominaciones y España

Por ahora Adriana está considerada al Ariel, premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la categoría de Actriz por su trabajo en “Arillo de hombre muerto,“ entrega que se realizará este 20 de septiembre, en Puerto Vallarta.

En medio de todo, viajó a España para sumarse al elenco de “Ceniza en la boca”, basada en novela de Brenda Navarro, y que es la nueva cinta de Diego Luna como realizador.

La actriz y el “charolastra” ya se conocían profesionalmente al haber trabajado hace casi dos décadas en “Rudo y cursi”, donde interpretaban a una pareja de esposos.

En la historia interpreta ahora a la mamá de una joven (Anna Díaz, “La cocina”), quien intenta encontrar su lugar en el mundo frente a la presión familiar, la misoginia y el racismo.

“Cuando yo tenía 23 años también me fui a España, así que ahora el personaje de Anna me recordaba mucho a mí. Y trabajar de nuevo con Diego fue una maravilla”.

