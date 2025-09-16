Robert Redford: Top 10 de las películas más icónicas del actor

Robert Redford deja como legado una filmografía de más de 80 títulos, no solamente en el cine, sino también en televisión, teniendo apariciones breves en series como "Los intocables". En los últimos años también formó parte de la saga "Avengers", interpretando al líder de "HYDRA" e infiltrándose en el gobierno de Estados Unidos.

Pero hay cintas icónicas que vale la pena recordar.

"Butch Cassidy" (1969)

Película insignia para Redford, en la que compartió créditos con el ya reconocido Paul Newman. Le tocó interpretar a "The Sundace Kid", el violento integrante de una de las bandas más peligrosas del llamado Viejo Oeste. La cinta se ubica en los albores del siglo 20, en Wyoming, donde Cassidy y Kid tienen un fallido asalto a un tren y deciden huir.

"El Golpe" (1974)

Una nueva película con Newman, entonces la pareja más cotizada en Hollywood. La historia de dos estafadores que unen sus talentos para dar un gran golpe, le dio la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor. Finalmente se trata de una historia de amistad, pues ambos deciden cobrar venganza por un conocido muerto a manos de un mafioso.

"El Gran Gatsby" (1974)

Interpreta a un joven adinerado que está obsesionado por un amor perdido. La cosa cambia cuando llega como vecina una joven estadounidense, que posiblemente puede ser su salida al momento en que vive.

"Todos los hombres del Presidente" (1976)

Basada en hechos reales. Los reporteros de "The Washington Post", Bob Woodward (Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman) descubren los detalles del escándalo de Watergate, que lleva a la renuncia del presidente Richard Nixon.

"Gente Corriente" (1980)

Redford no sólo fue actor, sino también director, y esta cinta le dio el Oscar de la categoría y el de Mejor Película. Se trata de un drama protagonizado por Donald Sutherland, en el que la muerte accidental del hijo mayor de una familia, tensa profundamente las relaciones entre la madre, el padre y el hijo menor.

"El Mejor" (1984)

El beisbol, deporte nacional de EU, no podía estar ausente de la filmografía del actor. Fue elegido para esta cinta basada en la novela homónima de Barry Levinson, para interpretar a un jugador innato en el deporte del diamante. La cinta inicia con su personaje niño, quien tras la muerte de su padre y un rayo que parte un árbol, talla un bat con el que hace algunas hazañas.

"Una propuesta indecorosa" (1993)

¿El malo?. Su personaje, un multimillonario, ofrece un millón de dólares a una pareja para que ella (Demi Moore) pase una noche con él. Todo parece ir bien, en cuanto a la aceptación de todos, hasta que una chispa de amor en ella hace que las cosas tomen otro rumbo.

"El Señor de los Caballos" (1998)

Un drama con mucha ternura. La madre de una niña con un trauma grande pide ayuda a un entrenador de caballos para restablecerla. Fue el "regreso" de Redford al mundo equino, algo que gustó mucho a sus seguidores desde "Butch Cassidy". Él también dirige.

“Leones por Corderos” (2008)

Junto con Meryl Streep y Tom Cruise cuenta esta historia que ocurre tras la muerte de dos soldados en Afganistán, lo cual afecta directamente a un congresista, un periodista y un profesor. Un drama político en el que Redford también estuvo detrás de la cámara.

"Todo está perdido" (2013)

Una película que apenas y tiene 5 minutos de diálogo, porque prácticamente él es el único personaje. Es una historia de acción en la que un hombre en altamar debe combatir una gran tormenta para salir avante. El problema es que todo está en contra de ello y no tiene en quien apoyarse. Se estrenó en Cannes con buenas críticas.

MV