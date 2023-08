La serie documental aclamada por la crítica Al Descubierto regresa a Netflix con más episodios semanales durante agosto, que revelarán los sucesos más legendarios del crudo mundo del deporte.

Estas nuevas historias, que nacen del boxeo, el futbol americano y los escándalos de dopaje, van mucho más allá de lo anunciado en los titulares y lo que se creía saber. Cada episodio semanal ofrece una historia íntima y sincera, contada en primera persona por quienes vivieron los hechos y muestran la valentía, la resiliencia, el dolor, el triunfo, e incluso, el humor detrás de cada gota de sudor.

Al Descubierto: Jake Paul, el chico problema. ESPECIAL/NETFLIX.

Al Descubierto: Jake Paul, el chico problema

Desde el primero de agosto esta disponible este episodio documental de 71 minutos en Netflix. A los 26 años, ¿será Jake Paul el nuevo salvador del boxeo o es solo un impulsor “ilusorio” con más fuerza en sus habilidades de marketing que en su mano derecha? Depende de a quién se le pregunte en Al descubierto: Jake Paul, el chico problema, un análisis sin precedentes de cómo un ingenuo chico de Ohio pasó de convertirse en una celebridad de Internet a ser el hombre más controversial del deporte. Pero por cada detractor destacado (como el presidente de la UFC Dana White), hay un ferviente defensor (como el exboxeador Mike Tyson). En 2013, Jake y su hermano mayor, Logan, encendieron las redes sociales con bromas y payasadas publicadas, primero, en Vine, y luego, en YouTube que sumaron millones de visualizaciones. Los hermanos aprovecharon este éxito para llevar a cabo otras actividades lucrativas como el lanzamiento musical de Jake y un papel en una serie de Disney Channel (Bizaardvark). Sin embargo, mientras su fama crecía, aumentaba también la tensión entre ellos. Cuando las polémicas casi acaban con su carrera, Jake encontró una segunda oportunidad en el boxeo, donde sorprendió a todos los escépticos tras derrotar a un oponente tras otro. Basada en fascinantes entrevistas a los hermanos de Paul —y a sus padres, fans, compañeros de boxeo y a los escépticos de la vieja escuela—, la serie documental concluye con una pelea de esas que quitan el aliento, la cual dejará en claro si Jake tiene lo que se necesita para gobernar su nuevo reino.

Al Descubierto: Johnny Football. ESPECIAL/NETFLIX.

Al Descubierto: Johnny Football

A partir del 8 de agosto esta película documental de 71 minutos está disponible en Netflix. En 2012, la estrella más brillante de todos los deportes fue un mariscal de campo de baja estatura de la desconocida Universidad de Texas A&M, cuyo fervor en la cancha solo se comparó con el de su actitud fiestera fuera de ella. Apodado “Johnny Football”, el magnético jugador de futbol americano captó toda la atención de la nación y al principio disfrutó su alter ego: “Quise ser Johnny Football. Johnny Football nunca tuvo un mal día”, explica. Pero a medida que empezó a ganar dinero, el escrutinio fue mayor y esta nueva fama no le gustó, por lo que pronto perdió el rumbo. Con una franqueza impresionante, Manziel —junto con su familia, sus entrenadores, su ex amigo y agente— detalla lo que sucedía entre bastidores, mientras los escándalos se acumulaban bajo los destellos de las cámaras de los paparazzi. Desperdició su oportunidad de triunfar en la NFL después de que Cleveland Browns lo eligiera en la primera ronda del Draft de la NFL en 2014. Pero Manziel quiso ir en busca de algo mucho más grande: La paz interior, la felicidad y una vida más tranquila, según se revela en este documental.

Al Descubierto: El salon de la infamia. ESPECIAL/NETFLIX.

Al Descubierto: El salón de la infamia

Esta película documental de 77 minutos ya se puede ver en Netflix. En este episodios, el nombre de Victor Conte es sinónimo del mayor escándalo de dopaje de la comunidad deportiva estadounidense, que involucró a deportistas de alto nivel como el gran jugador de béisbol Barry Bonds y las leyendas del atletismo Marion Jones y Tim Montgomery. Durante 16 años, Conte juró que su compañía de suplementos y nutrición, los laboratorios BALCO, con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, nunca había comercializado drogas ilegales para mejorar el rendimiento de los deportistas. Pero en el año 2000, pasó al lado oscuro y se convirtió en el hombre al que acudían los atletas en busca de esteroides, fama y récords mundiales. El documental, que cuenta con entrevistas a algunos de los antiguos socios de Conte —entre ellos, Montgomery y autoridades de antidopaje y del IRS (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos) que contribuyeron a enviarlo a prisión tras ser acusado de 42 cargos—, ofrecen testimonios desgarradores, mientras se va revelando la leyenda de uno de los nombres más infames del deporte.

XM