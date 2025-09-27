Aquellos que son aficionados al cine de animación y aventura, la película de China Ne Zha 2: El renacer del alma es una buena opción para ver en la pantalla grande.

Ne Zha 2: El renacer del alma. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

Se trata de la secuela de la cina Ne Zha de 2019, una aventura épica inspirada en la mitología china.

Tras la catástrofe, los cuerpos de los dos amigos Nezha y Aobing son destruidos, aunque se les permite que sus almas sigan vivas.

Ne Zha 2: El renacer del alma. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

Su maestro Taiyi Zhenren planea reconstruir sus cuerpos con una flor de loto. Después de esto, Nezha tendrá que partir en busca de los Dragones para una batalla épica.

Ne Zha 2: El renacer del alma tiene varios récords, es la película animada más taquillera de la historia, la película de habla no-inglesa más taquillera de la historia y la película más taquillera en lo que va de 2025.

Ne Zha 2: El renacer del alma

(Nezha: Mo tong nao hai)

De Yu Yang.

China, 2025.

XM