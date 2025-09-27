Sábado, 27 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Ne Zha 2: El renacer del alma”

Los aficionados al cine de animación asiático tiene en la cartelera de cine la película Ne Zha 2: El renacer del alma

Por: Xochitl Martínez

"Ne Zha 2: El renacer del alma" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

Aquellos que son aficionados al cine de animación y aventura, la película de China Ne Zha 2: El renacer del alma es una buena opción para ver en la pantalla grande.

Ne Zha 2: El renacer del alma. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

Se trata de la secuela de la cina Ne Zha de 2019, una aventura épica inspirada en la mitología china.

Tras la catástrofe, los cuerpos de los dos amigos Nezha y Aobing son destruidos, aunque se les permite que sus almas sigan vivas.

Ne Zha 2: El renacer del alma. ESPECIAL/ SUPRA CINEMA.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Batman Azteca: Choque de imperios”

Su maestro Taiyi Zhenren planea reconstruir sus cuerpos con una flor de loto. Después de esto, Nezha tendrá que partir en busca de los Dragones para una batalla épica.

Ne Zha 2: El renacer del alma tiene varios récords, es la película animada más taquillera de la historia, la película de habla no-inglesa más taquillera de la historia y la película más taquillera en lo que va de 2025.

Ne Zha 2: El renacer del alma

(Nezha: Mo tong nao hai)

De Yu Yang.

China, 2025.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones