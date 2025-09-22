La película Batman Azteca: Choque de imperios ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.

La trama es una audaz reinvención de la leyenda de Batman, que se desarrolla dentro de la vibrante y feroz cultura mesoamericana del siglo XVI.

Batman Azteca: Choque de imperios. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

En la época del Imperio azteca, el joven Yohualli Coatl, se enfrenta a la tragedia cuando su padre es asesinado a manos de conquistadores españoles.

Yohualli escapa a Tenochtitlán para anunciar al emperador Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka del peligro inminente. Como guarida un viejo templo de Tzinacan, el Dios murciélago, Yohualli entrena bajo la tutela de su mentor, desarrolló y equipo que le ayudarán a enfrentar la invasión española y vengar la muerte de su padre.

En el camino se encontrará con personajes claves como Mujer Jaguar y la fascinante Hiedra del Bosque.

De Juan José Meza-Leon.

Voces en español de Omar Chaparro, Álvaro Morte y Horacio García Rojas.

México, 2025.

