La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Batman Azteca: Choque de imperios”

Los aficionados al cine de animación y apoyo al cine mexicano tienen en la cartelera de cine la película Batman Azteca: Choque de imperios

Por: Xochitl Martínez

La película Batman Azteca: Choque de imperios ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.

La trama es una audaz reinvención de la leyenda de Batman, que se desarrolla dentro de la vibrante y feroz cultura mesoamericana del siglo XVI.

En la época del Imperio azteca, el joven Yohualli Coatl, se enfrenta a la tragedia cuando su padre es asesinado a manos de conquistadores españoles.

Yohualli escapa a Tenochtitlán para anunciar al emperador Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka del peligro inminente. Como guarida un viejo templo de Tzinacan, el Dios murciélago, Yohualli entrena bajo la tutela de su mentor, desarrolló y equipo que le ayudarán a enfrentar la invasión española y vengar la muerte de su padre.

En el camino se encontrará con personajes claves como Mujer Jaguar y la fascinante Hiedra del Bosque.

Batman Azteca: Choque de imperios

De Juan José Meza-Leon.

Voces en español de Omar Chaparro, Álvaro Morte y Horacio García Rojas.

México, 2025.

