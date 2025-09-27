Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de septiembre de 2025

Un cambio de residencia se vislumbra cercano, junto con la posibilidad de formalizar una relación con alguien especial. Sin embargo, también existen riesgos de pérdidas materiales, por lo que conviene ser precavido. Es momento de dejar el pasado atrás y enfocarte en tu presente, porque estás muy cerca de concretar metas que habías pospuesto. Procura cuidar tu salud digestiva, ya que podrías experimentar molestias en estos días. Se abren nuevas oportunidades en el amor que podrían hacerte dudar entre lo que deseas y lo que realmente te conviene. En el trabajo habrá movimientos y algunos retos, pero tu inteligencia será la clave para superarlos. Tomarás conciencia del tiempo perdido entregando afecto a quien no lo valoraba. Reconocerás tu propio valor y dejarás de conformarte con poco. Un viaje traerá renovación, aunque deberás cuidar tu economía para evitar complicaciones posteriores. Deja de postergar tus planes y comienza a actuar, porque el momento es favorable. Cada proyecto que tienes en mente puede materializarse si pones disciplina y esfuerzo. Recuerda que no todo en la vida se resuelve de la misma forma. Ha llegado la hora de discernir quién merece permanecer en tu vida y quién solo desgasta tu energía. No seas tan confiado, pues algunas personas pueden estar manipulándote sin que lo notes. Pon atención a tu entorno y a tus pertenencias, ya que podrías enfrentar pérdidas, tanto materiales como emocionales. Es momento de abrir los ojos y tomar decisiones claras sobre lo que realmente quieres para tu vida. Aprende a poner límites. Tu disposición a ayudar a todos termina por sobrecargarte con responsabilidades que no te corresponden. No permitas que otros se aprovechen de ti y de tu generosidad. Libérate de aquello que te causa daño o retrasa tu avance. Es tiempo de establecer nuevas metas y apostar por lo seguro. Tu verdadera fuerza aparece cuando trabajas con visión y determinación. No busques excusas por los errores cometidos ni cargues con los problemas ajenos. Es importante mantener tu paz interior y permitir que cada quien se haga responsable de sus propios asuntos. Recuerda que tu entrega total no debe darse a cualquiera; solo a quienes realmente lo merecen. No permitas exigencias desmedidas de alguien que no ofrece reciprocidad. En el plano laboral, se acercan cambios positivos que te llevarán hacia tus metas. Llegan buenos momentos en diversas áreas, aunque también experimentarás cambios emocionales repentinos que, al final, resultarán muy favorables. No reprimas lo que sientes ni lo que deseas, porque conoces tu verdadero valor y lo que mereces.Con información de Nana Calistar. EE