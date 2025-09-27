Sábado, 27 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Horóscopos

Horóscopos de HOY 27 de septiembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Elsy Angélica Elizondo

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries 

Un cambio en tu vida sentimental se acerca: puede tratarse de formalizar una relación con alguien con quien ya compartes momentos especiales. Sin embargo, es importante ser prudente, pues también podrían presentarse pequeñas pérdidas emocionales si no cuidas lo que construyes. 

Tauro 

Deja atrás las heridas del pasado y enfócate en el presente. Estás muy cerca de alcanzar lo que tanto anhelabas en el amor, siempre y cuando sueltes lo que ya no tiene lugar en tu corazón. 

Géminis 

Nuevas historias de amor se cruzan en tu camino y podrían llevarte a cuestionar entre lo que deseas y lo que realmente te conviene. Escucha a tu corazón, pero también a tu razón para elegir lo mejor para ti. 

Cáncer 

Comprenderás que ya no vale la pena insistir con alguien que no sabe valorar tu entrega. Reconocerás tu propio valor y abrirás espacio para un amor más auténtico. Incluso un viaje podría acercarte a nuevas oportunidades afectivas. 

Leo 

El amor necesita acción y decisión, no solo ilusión. Si deseas que tus vínculos crezcan, dedica tiempo y esfuerzo. Cada gesto sincero puede abrir la puerta a relaciones más profundas y significativas. 

Virgo 

Es hora de distinguir quién de verdad te ama y quién solo consume tu energía. Aprende a poner límites en el corazón y no permitas que la manipulación se disfrace de cariño. 

Libra 

Tu vida amorosa requiere atención y claridad. No des por seguras relaciones o personas que no te brindan estabilidad. Este es el momento de definir lo que quieres y apostar por vínculos auténticos. 

Escorpión 

Aprende a decir “no” en el amor. No entregues todo tu corazón a quienes solo aparecen cuando les conviene. Busca reciprocidad y no permitas que usen tu generosidad emocional. 

Sagitario 

El amor florece cuando aprendes a soltar lo que te lastima. Libérate de las cargas emocionales y abre tu corazón a nuevas experiencias que te harán sentir en plenitud. 

Capricornio 

No busques excusas en el amor ni cargues con culpas que no son tuyas. Una relación sana se construye desde la responsabilidad mutua, no desde los reproches. 

Acuario 

No entregues todo tu ser a quien no está dispuesto a corresponderte. El amor verdadero se basa en equilibrio y reciprocidad. Muy pronto podrías vivir una etapa que te acerque a vínculos más sólidos y sinceros. 

Piscis 

Se avecinan cambios en tu vida afectiva que, aunque al principio puedan confundirte, terminarán siendo muy positivos. No reprimas lo que sientes: mereces un amor pleno y acorde a tu verdadero valor. 

Con información de Nana Calistar. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones