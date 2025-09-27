Aries

Un cambio en tu vida sentimental se acerca: puede tratarse de formalizar una relación con alguien con quien ya compartes momentos especiales. Sin embargo, es importante ser prudente, pues también podrían presentarse pequeñas pérdidas emocionales si no cuidas lo que construyes.

Tauro

Deja atrás las heridas del pasado y enfócate en el presente. Estás muy cerca de alcanzar lo que tanto anhelabas en el amor, siempre y cuando sueltes lo que ya no tiene lugar en tu corazón.

Géminis

Nuevas historias de amor se cruzan en tu camino y podrían llevarte a cuestionar entre lo que deseas y lo que realmente te conviene. Escucha a tu corazón, pero también a tu razón para elegir lo mejor para ti.

Cáncer

Comprenderás que ya no vale la pena insistir con alguien que no sabe valorar tu entrega. Reconocerás tu propio valor y abrirás espacio para un amor más auténtico. Incluso un viaje podría acercarte a nuevas oportunidades afectivas.

Leo

El amor necesita acción y decisión, no solo ilusión. Si deseas que tus vínculos crezcan, dedica tiempo y esfuerzo. Cada gesto sincero puede abrir la puerta a relaciones más profundas y significativas.

Virgo

Es hora de distinguir quién de verdad te ama y quién solo consume tu energía. Aprende a poner límites en el corazón y no permitas que la manipulación se disfrace de cariño.

Libra

Tu vida amorosa requiere atención y claridad. No des por seguras relaciones o personas que no te brindan estabilidad. Este es el momento de definir lo que quieres y apostar por vínculos auténticos.

Escorpión

Aprende a decir “no” en el amor. No entregues todo tu corazón a quienes solo aparecen cuando les conviene. Busca reciprocidad y no permitas que usen tu generosidad emocional.

Sagitario

El amor florece cuando aprendes a soltar lo que te lastima. Libérate de las cargas emocionales y abre tu corazón a nuevas experiencias que te harán sentir en plenitud.

Capricornio

No busques excusas en el amor ni cargues con culpas que no son tuyas. Una relación sana se construye desde la responsabilidad mutua, no desde los reproches.

Acuario

No entregues todo tu ser a quien no está dispuesto a corresponderte. El amor verdadero se basa en equilibrio y reciprocidad. Muy pronto podrías vivir una etapa que te acerque a vínculos más sólidos y sinceros.

Piscis

Se avecinan cambios en tu vida afectiva que, aunque al principio puedan confundirte, terminarán siendo muy positivos. No reprimas lo que sientes: mereces un amor pleno y acorde a tu verdadero valor.

Con información de Nana Calistar.

