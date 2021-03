Natalia Téllez habla tras polémica con Horacio Villalobos: "intento hacer lo correcto"

Luego de que Natalia Téllez hablara de las burlas que ella considera, ha cometido Horacio Villalobos en contra de Alejandra Bogue por ser una mujer trans, y después de que el conductor se defendiera diciendo que no es transfóbico y que tal situación haya motivado a que la conductora de "Netas divinas" lo bloqueara de Twitter, hace unas horas Téllez ofreció una explicación en dicha red social, sin mencionar a nadie, pero haciendo evidente que era por la polémica suscitada.

"Al encontrarme ante algo que me parece injusto, como todos, intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba, pero lo intento, he crecido más de intentarlo que de cualquier otra cosa. De ahí el discurso que es lo más importante, razón por la que amo mi trabajo, razón por la que decidí hablar", expresó en Twitter.

Y es que tras sus declaraciones, simpatizantes de Villalobos crearon el hashtag #YoConHoracio, donde figuras como Laura Zapata y Mónica Garza entraron a defenderlo, sin embargo, Natalia también ha contado con el apoyo de sus seguidores y de otras celebridades como Ricardo Peralta de "Pepe y Teo" y Quique Galdeano de "Escándala".

"Se nos exige un discurso respetuoso e incluyente, lo celebro, lo intento, lo creo y así como jamás hablaría de linchamientos y cancelaciones, tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mí y para los otros; defenderé a quien pueda y aún si fallo valdrá la pena intentarlo. Son tiempos de aprender y observarnos, lo estoy haciendo y no considero un ataque pedir que otros se observen. Si en el proceso ofendí o lastimé a alguien, pido una disculpa porque no era la intención".

Natalia compartió en "Netas divinas" hace unos días que llamar a una persona trans por su "deadname" (nombre que se le asignó al nacer) además de ser transfóbico, es un delito. En este contexto también se despertaron las rencillas entre Alejandra Bogue y su ex compañera de trabajo "La Supermana", quien se ha referido a ella en masculino, hablándole por su nombre de nacimiento, cuando ya lleva toda una vida desarrollándose como una mujer trans.

"Espero que esta situación abra el diálogo para que todos los que trabajamos en los medios pensemos que nuestras palabras son oídas por muchos, y por lo tanto somos responsables, no es una guerra de bandos, no es personal, no queremos a nadie fuera sino a todos dentro con respeto", finalizó Natalia.

