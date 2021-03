Horacio Villalobos se defiende de acusaciones de Natalia Téllez

Luego de que Natalia Téllez acusara durante un episodio del programa de televisión "Netas divinas" a Horacio Villalobos por tener conductas transfóbicas, el también presentador de defendió a través de las redes sociales argumentando que, contrariamente, él siempre ha defendido los derechos de las mujeres trans.

"¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado", escribió Villalobos en Twitter.

A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que “Los argumentos' de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien. pic.twitter.com/Z9BEo8UkIC — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer que Natalia reflexionó en torno a los comentarios que Horacio ha hecho contra la actriz Alejandra Bogue.

"Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, para ridiculizarla", señaló Téllez.

Villalobos, conductor de "Venga la alegría", aceptó que sí ha tenido problemas con Bogue en el pasado pero eso no lo convierte en una persona transfóbica, por lo que pidió a Natalia que fuera objetiva antes de acusarlo.

"En primer lugar, hace años que no me refiero a ella en ninguno de los espacios en los que trabajo. Esto a pesar de los ataques que he recibido por su parte recientemente. Como, por ejemplo, un video que subió en Facebook".

Asimismo, Villalobos invitó a sus seguidores en Instagram a que lean su contestación para que no se creen malentendidos.

En 2017, en entrevista, "La Bogue", como también la conocen sus fans, dijo que no sabía el por qué Villalobos la había tomado contra ella, si no es la única con quien Horacio ha tenido problemas, pero desde que salió en 2005 de "Desde gayola", el programa de tv en el que trabajaron juntos, Villalobos no ha dejado de atacarla.

Dirigido a la Comunidad Trans. Si en algún momento durante mi “Pleito personal”con #alejandrabogue ( a la que por cierto hasta ahora llevaba años son nombrar ) Utilice su “Dead Name” y esto les ofendió. Les ofrezco una sincera disculpa” — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 16, 2021

"Por ser la mujer digna que soy me lo quedaba callado, pero hacerlo ha llevado a que este hombre se mofe y diga las cosas más terribles hacia mi persona", expresó.

La actriz señaló que esperó hasta ahora para dar su postura, porque el tiempo en que trabajó con Horacio Villalobos le destruyó su autoestima y la llevó incluso al psicólogo.

